İslam Memiş '3 Ocak Senaryosu' ile ilgili net konuştu: Sakın bunu yapmayın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara 'panik yapmayın' uyarısında bulundu. 'Yüksek maliyet yapanları kollayacağım. Benim hayalim büyük' diyen Memiş, yakında müjde vereceğini açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son yaptığı açıklamada doviz ve altın yatırımcılarını uyararak, önemli mesajlar verdi.

"Dolar TL kurunda düşüş öngörüyorum. Tuzaklara kanmayın. Panik alımı yapmayın uyarılarım var" diyen İslam Memiş şunları söyledi:

-Geçen hafta yüzde 50 alım yapanlar bana göre iyi bir karar verdi. Dövizle ticaret yapanlar ya da dövize ihtiyaç duyanlar...

-Dolar TL kurunda düşüş öngörüyorum. Tuzaklara kanmayın. Panik alımı yapmayın uyarılarım vardı.

-Dolar tarafında yüksekten maliyet yapmış olan yatırımcısı 13 seviyesi üzerindeki rakamları veya önümüzdeki hafta 13.80 denemesi olursa bunu kısa vadede fırsata çevirebilir. Bana göre 10 lira seviyesi olma ihtimali çok kuvvetli.

-Benim kişisel olarak tercihim ne olabilirdi 13 seviyesinin üzerindeki rakamlardan çıkış yapıp alttan alım bana isabetli geliyor. Bunu maliyet düşürmek için söylüyorum. Yoksa düz taban bakarak satarım yatarım mantığı ile hareket eden zarar edecek.

-Önümüzdeki haftadan itibaren neler olacak? 3 Ocak'la ilgili algıya başladılar. Yüzde 50 yüzde 50 ihtimali tavsiye ediyorum risk yok. Parada sadece mantık vardır. Enflasyon rakamı yüksek geldi dolar şişebilir müdahale gelebilir o gazını alırlar çakılır.

-İkinci senaryo beklenenden daha düşük enflasyon rakamı görürüz dolar daha hızlı çakılır. Merkez Bankası mermi ağızda bekliyor en ufak harekette alnının ortasına çakacak.

- Sürü psikoloji ile hareket edenler zarar edeceksin net konuşuyorum altına imza atarım. Herkes al-sat yaparak zarar etti ve etmeye devam edecek.Yüksekten maliyeti olan arkadaşlar yakında müjdem var rahat olun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.