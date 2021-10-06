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TIMETURK / EKONOMİ / İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 15. Toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 15. Toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 15. Toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde, yurt dışından konuşmacıların da katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

1 Saat Önce
2021-10-06 14:33:23
İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 15. Toplantısı yapıldı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, basına kapalı yapılan toplantıya, 23 İİT üyesi ülkeden 19 borsa, 7 takas ve saklama kuruluşunun yanı sıra 11 ulusal ve uluslararası sektör kuruluşundan toplam 100 temsilci katılım sağladı.

Forum, üye kuruluşlar arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik olarak 2005'ten beri her yıl Borsa İstanbul koordinatörlüğünde toplanıyor.

Açıklamada forumdaki konuşmasına yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, İslam ülkelerinden toplantıya katılan temsilcilere teşekkür etti.

Ergun, İslami sermaye piyasaları olarak, pazarları arasında daha fazla bağlantı kurmak için hep birlikte çalıştıklarını, dünyanın her yerindeki İslam toplumlarına ortak iş yapma kültürüyle örnek olma gayretinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çabalarımızın somut neticelerini görmeye başladık. Birbirimizle daha yakın çalıştıkça çok daha fazlasının mümkün olduğunu biliyoruz. Bugün burada olmamızın nedeni budur. İİT üyesi ülkelerin sermaye piyasaları operatörleri olarak, kendi piyasalarımız arasında daha fazla yatırımı teşvik etmeliyiz. Bu amaçla forumumuz, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili fikirler geliştirmektedir. Üyelerimizi, piyasalarının öne çıkan yönlerini daha fazla tanıtmak ve İİT içi sermaye akışlarını artırmak için ikili ve çok taraflı iş birliklerini keşfetmeye davet ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekretaryası'ndan Daire Başkanı Selçuk Koç, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Üst Yöneticisi (CEO) Nandini Sukumar, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş, forum kapsamında yürütülmekte olan projelere ve İslami sermaye piyasalarına ilişkin konuşma ve sunumlar gerçekleştirdi.

"İyi Uygulamaların Paylaşımı" başlığı altında İran Fara Borsası'nca sunum yapılırken, forum kapsamında ayrıca "Kapasite Geliştirme" eğitimi düzenlendi. Eğitimde Durham Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay, "İslami Etki, Sosyal ve Yeşil Yatırım" başlıklı bir sunum yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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