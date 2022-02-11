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İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

TIMETURK / EKONOMİ / İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR'un Açık işler hizmeti sayesinde işverenler ve iş arayanlar tek bir platform altında birleşti. Bu yıl 70 bin ilan açılan İŞKUR'da kendi şehrinizdeki, kendi mesleğinizdeki iş ilanlarını arayabilirsiniz. Peki ama kendi şehrimdeki iş ilanlarına nasıl bakarım? Kendi mesleğimdeki iş ilanlarını nasıl bulurum? İşte İŞKUR hizmetleri ve detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-11 14:03:03
İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR'un Açık işler hizmeti sayesinde işverenler ve iş arayanlar tek bir platform altında birleşti. Bu yıl 70 bin ilan açılan İŞKUR'da kendi şehrinizdeki, kendi mesleğinizdeki iş ilanlarını arayabilirsiniz. Peki ama kendi şehrimdeki iş ilanlarına nasıl bakarım? Kendi mesleğimdeki iş ilanlarını nasıl bulurum? İşte İŞKUR hizmetleri ve detaylar...

İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır?

İŞKUR iş ilanı sayfasında hem iş hem de işçi arayabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirdeki iş imkanlarını sıralayan ve mesleklere ayıran uygulama sayesinde dilediğiniz işi bulabiliyorsunuz.

İŞKUR sayfasına girdikten sonra;

"Açık İşler"e tıklayarak "İş Arayan Girişi"ne giriş yapın. Bilgilerinizi doldurduktan sonra "Ara" butonuna tıklayın. e-Devlet aracılığıyla da giriş yapmanız mümkün.

Detaylı bilgi ve giriş yapmak için TIKLAYIN...

Dilerseniz "İşveren giriş"iyle de dilediğiniz meslek grubundan işçi bulabilirsiniz.

İŞKUR'un verdiği hizmetler nelerdir?

İŞKUR'un verdiği hizmetler;

- Kısa Çalışma Ödeneği,

- Açık İşler,

- İşsizlik Sigortası,

- ALO 170,

- Bilgi Edinme

- Kamu memur Alımı,

- Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanı,

- İşbaşı Eğitim Programı,

- Mesleki Eğitim Kursları,

- Toplum Yararına Programlar,

- Engelli ve Eski Hükümlü Projeleri,

- Engelli İstihdamı,

- Teşvikler,

- İstatistikler,

- Yurtdışı İstidam,

- Türk Meslek Sözlüğü,

- İş Kulüpleri,

gibi başlıklar altına toplanmış hizmetlerdir.

işkurun verdiği hizmetler .

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