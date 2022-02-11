İŞKUR 70 bin işçi ve personel alım ilanı | İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır?

İŞKUR 70 bin işçi ve personel alım ilanı | İŞKUR üzerinden açılan ilanlarla işçi ve personel alımına büyük bir ilgi olduğu görüldü. Piyasanın canlanmasıyla birlikte işçi arayan işverenlerin oluşturduğu ilan sayısı 70 bini aştı. Geçtiğimiz hafta personel alımı yapıldı. Bu hafta da özel sektör iş ilanları için işçi aranıyor. Beden işçisi, temizlik işçisi, makineci, garson, satış danışmanı gibi birçok farklı kontenjandan açılan iş başvurularının detayları aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR 70 bin işçi ve personel alım ilanı | İŞKUR üzerinden açılan ilanlarla işçi ve personel alımına büyük bir ilgi olduğu görüldü. Piyasanın canlanmasıyla birlikte işçi arayan işverenlerin oluşturduğu ilan sayısı 70 bini aştı. Geçtiğimiz hafta personel alımı yapıldı. Bu hafta da özel sektör iş ilanları için işçi aranıyor. Beden işçisi, temizlik işçisi, makineci, garson, satış danışmanı gibi birçok farklı kontenjandan açılan iş başvurularının detayları aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR 70 bin işçi ve personel alım ilanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birçok ilde yeni personel ve işçi alımı yapacağını bildirdi. Neredeyse her meslekten alım ilanı açan İŞKUR için en çok talep gören işçiler oldu. İŞKUR üzerinden 13.336 beden işçisi, 3552 temizlik işçisi, 1725 makineci (dikiş), 1644 satış danışmanı, 1352 garson gibi daha birçok iş ilanı verildi.

İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır?

İŞKUR sitesine girdikten sonra "Açık İşler" kategorisine girin ve "İş Arayan Giriş" butonuna tıklayarak bilgilerinizi girin. Dilerseniz e-Devlet ile de giriş yapabilirsiniz.

İŞKUR iş ilanlarına bakmak için TIKLAYINIZ...

Her şehirde yüzlerce personel alımı yapıldı!

Afyonkarahisar 183, Aksaray 114, Amasya 103, Aydın 152, Adıyaman 183, Ardahan 63, Batman 114, Bitlis 137, Bilecik 57, Bolu 90, Burdur 91, Çanakkale 91,Çankırı 80, Düzce 120, Eskişehir 126, Giresun 108 , Isparta 91, Kırıkkale 145, Manisa 205, Niğde 148, Ordu 165, Siirt 143, Tekirdağ 143, Yozgat 131, Bingöl 91, Denizli 183, Erzincan 103, Erzurum 290, Gümüşhane 86, Isparta 91, Kahramanmaraş 251, Kayseri 308, Kırklareli 91, Kırşehir 74, Kütahya 103 Malatya 228, Nevşehir 120, Samsun 229, Sivas 316, Tunceli 43, Uşak 97, Yalova 86 , Zonguldak 114 personel alımı alım yapıldı. .