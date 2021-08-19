İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak

İŞKUR, 2021 yılı içerisinde yapılacak alımlar için düğmeye bastı. Birçok kadroya yapılacak işçi alımlarının kadro dağılımı belli oldu. Temizlik görevlisinden güvenlik görevlisine, garsondan satış danışmanına, paketleme işçisinden ön muhasebeci kadrosuna kadar yüz binlerce kişiye istihdam sağlanacak.

Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak işçi alımı başvuruları devam ediyor. İş arayan vatandaşlar internet üzerinden güncel iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ise ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Birçok kadroya yapılacak alımlar konusunda detayları yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR 2021 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler....

İŞKUR İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Yüz binlerce işçi alımı için birçok kadroya başvuru alınıyor. Ocak ayından bu yana 700 bine yakın kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, hangi pozisyona kaç kişi alınacağını da duyurdu.

İşte alım yapılacak kadrolar:

Temizlik görevlisi: 3.604

Makineci (dikiş): 2.667

Garson: 2.598

Satış danışmanı: 2.293

Konfeksiyon işçisi: 1.989

Gazaltı kaynakçısı: 1.938

Paketleme işçisi: 1.653

Şoför-yük taşıma: 1.520

Ön muhasebeci: 1.487

Ambar/depo görevlisi: 1.206

Güvenlik görevlisi: 1.190

Turizm elemanı: 1.183

Çağrı merkezi müşteri temilsici: 1.133

Forklift operatörü: 1.074

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

Kaynak: A Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.