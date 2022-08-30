İSKİ personel alımı başvuru sonuçları | İSKİ personel alımı sorgulama ekranı

İSKİ personel alımı başvuru sonuçları | İSKİ bünyesinde çalıştırmak adına farklı branşlardan personel alımı yapacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruları alan İSKİ, başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki ama İSKİ'nin iş ilanı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? İşte İSKİ personel alımı sorgulama ekranı!

İSKİ bünyesinde çalıştırmak adına farklı branşlardan personel alımı yapacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruları alan İSKİ, başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki ama İSKİ'nin iş ilanı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? İşte İSKİ personel alımı sorgulama ekranı!

İSKİ personel alımı başvuru sonuçları

İSKİ personel alımlarına dair yapılan başvuruları değerlendirdiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte kaç personelin sözlü sınava katılacağını da belirtti. İSKİ resmi açıklamasında;

"Başvuru yapan 22 bin 319 kişiden başvurusunu tamamlayan ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen 12 bin 280 adayın başvuruları başarı puanına göre sıralanmış ve 1.104 adayın sözlü sınava girmeye hak kazandığı tespit edilmiştir." sözlerine yer verdi.

İSKİ personel alımı sorgulama ekranı

İSKİ personel alımı sonucu merak konusu oldu. Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ...

İSKİ personel alımı kadro dağılımı

İSKİ birçok farklı branştan, birçok personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu branşlar;

Tercüman

Biyolog

Ekonomist

Laborant

Peyzaj Mimarı

Kimyager

Mimar

Restoratör

Teknisyen

Tekniker

Mühendis .