İşi bırakana sağlık 100 gün ücretsiz

Ekonomi yazarı Cem Kılıç, işsizlik sigortası ve işsizlik maaşı hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulundu

Çalışanların genel sağlık sigortası primlerini işverenleri ödüyor. İşsiz kalanlar ise kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda.

Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012'den bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaydı. Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor.

Gelirde sınır ne?

Emekliler ve SGK'dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Bunun dışında işten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alanlar eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahip.

Genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi yalnızca primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı.

Kişinin sosyal güvencesi yoksa ve 2021 yılı için yaşadığı hanede kişi başı gelir 1192.5 TL'nin altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bunun üzerindeyse kişinin 107.33 TL prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda ise bu primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok.

Hemen başlar mı?

Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda. Çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor.

İşsizler 3'e ayrılıyor

İşsiz kalanları sağlık hizmetleri açısından 3'e ayırmak gerekiyor.

İşsiz kalan fakat son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değil. Bu kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Yani eşi işsiz kalan ve işsizlik parası almaya başlayan bir ev kadınının da gelir testi yaptırması veya genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmez.

İşsizlik sigortasından maaş alamayanlar ne yapacak?

İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. İşsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır.

İş bulunca...

Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. Bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya 107,33 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.

İşsiz kalan bir kişinin son bir yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanabilir. Bütün işsiz kalanlara sağlanan 10 günlük süreyle birlikte bu durumdaki kişinin toplamda 100 gün prim ödemesi gerekmez.

Dolayısıyla işsizlerin gelir testine girmek veya 107.33 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödeme gün sayılarını kontrol etmeleri ve buna göre bir tarih belirlemeleri gerekmektedir. Diğer yandan bu kişinin 100 gün içinde yeni bir iş bulması halinde hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.

SGK'lı vefat ederse geride kalanların durumu ne olur?

SGK'dan gelir veya aylık alan bir kişinin ölümü halinde geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir.

Ölen kişinin sigortalı bir çalışan olması halinde ise geride kalanlara ölüm tarihinden itibaren 100 gün daha sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmaktadır.

Bu süre içerisinde ölüm aylığı bağlanma işlemleri tamamlanacağı için aylık alan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.