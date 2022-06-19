İsdemir'den verimliliği artıracak yeni yatırım

İsdemir, devreye alınan yeni kok bataryası ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi ve doğal gaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

İsdemir'de enerji verimliliği odaklı yatırımlar kapsamında, 3 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonu tamamlanarak devreye alındı.

İsdemir açıklamasına göre, şirket, devreye alınan yeni batarya ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi, enerji tasarrufu sağlamayı ve metalürjik kok üretimini artırarak ithalatın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Faaliyet gösterdiği bölgede sorumluluğunu yerine getirmek için mevcut kaynaklarını etkin, verimli ve doğru şekilde kullanmak üzere çalışmalar yürüten İsdemir, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre performansını geliştirme odağındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Sorumlu üretimi değişmez temel gereklilik olarak gören İsdemir, enerji verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Yeni Kok Bataryası Modernizasyonu projesi kapsamında yıllık 500 bin ton kapasiteli 3 No'lu Kok Bataryası'nda montaj ve devreye alma çalışmalarını tamamlarken, ilk kok üretimini gerçekleştirdi.

Kok gazı ve karışık gaz ile çalışacak şekilde tasarlanan batarya, çevre kirliliğine neden olan itme ve şarj emisyonlarını önleyecek toz toplama sistemleriyle donatıldı. Şirket, devreye alınan yeni kok bataryası ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi ve doğalgaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

İsdemir, halihazırda devam eden Yeni 1'inci Yüksek Fırın ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımlarını tamamlamak için