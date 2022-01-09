İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), memur emeklilerinin aylıklarına yapılan yüzde 2,5’lik ek zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da yapılmasını talep etti

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan yüzde 13,58'lik aralık enflasyonuna göre yıllık enflasyonun yüzde 36,08 oranında gerçekleştiğini anımsattı.

Temmuz-Aralık 2021 enflasyon verisiyle işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarının yüzde 25,47 arttığını belirten Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşmede maaşlara Ocak 2022 itibarıyla yüzde 5 artış olacaktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu rakama ilave yüzde 2,5 artış yapılacağını açıkladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin memnuniyetle karşıladığı bu ilave artışı işçi ve Bağ-Kur emeklileri de talep etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli aylıklarına zamları da içeren 'torba' kanunun görüşmelerine katılarak onların bu talebini dile getirdik. Fakat, üzülerek ifade etmeliyim ki komisyonda girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Umuyoruz ki yasanın Meclis Genel Kurulu aşamasında taleplerimiz karşılık bulur."

‘Emekliler arasında fark gözetilmemeliydi'

Memur ve memur emeklilerine yapılan ilave yüzde 2,5 artışı dernek olarak olumlu bulmakla birlikte yetersiz gördüklerini ifade eden Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Emeklilerin gelir ve aylıklarına yapılan artışlar, alım gücünde fiyat ve döviz kuru kaynaklı artışların yol açtığı kaybı önlemeliydi. Emeklilerimizin harcamalarında en yüksek gider olan gıda ve kira artışları mağduriyetleri arttırdı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki ilave yüzde 2,5'lik artış, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılmalıydı. Emekliler arasında fark gözetilmemeliydi. Bu bakımdan, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ilave zam talebinin Anayasa'nın eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak yetkililerce yeniden değerlendirilmesini istiyoruz." AA

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