İşbaşı Eğitim Programı ile binlerce gence iş

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile 2022 yılında da binlerce gence iş kapısı açılmış olacak.

2021 yılında İŞKUR tarafından başarılı bir şekilde planlanıp uygulanan işbaşı eğitim programları büyük rağbet gördü. Eğitimlere 350 bine yakın kişi katıldı. İlgili bakanlığın çalışmaları ve İŞKUR'un planlaması İLE gelecek yıl eğitimli kişi sayısında 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bine ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor. Peki eğitimlere katılmanın şartları neler? Eğitimler ne şekilde veriliyor ve hangi avantajlar sağlanıyor?

İşte cevabı:

İşbaşı eğitim programları, İŞKUR'a kayıtlı işsizlere veriliyor. Onların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlar şeklinde uygulanıyor.

İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma şartları:

*İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

*15 yaşını tamamlamış olmak,

*İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

*Emekli olmamak,

*Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

*Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

*İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilecek. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor. İşbaşı Eğitim Programı günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor.

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

* İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,

* İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,

* Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,

* İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

* Genel sağlık sigortası primi,

* İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası veriliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.