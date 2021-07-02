İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları çevrim içi gerçekleştirildi

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, 'Kuruluşumuzdan bugüne tüm kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmeyi, onlar için vazgeçilmez iş ortağı haline gelmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz' dedi.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, 'Turkcell olarak kuruluşumuzdan bugüne tam 27 yıldır sektör, endüstri ve büyüklük fark etmeksizin tüm kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmeyi, onlar için vazgeçilmez iş ortağı haline gelmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, şirketlerin dijitalleşme yolculuğundaki rehberliğini İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları ile sürdürüyor. 2010'dan beri Türkiye'nin dört bir yanında fiziksel olarak gerçekleşen İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları, bu yıl salgın sebebiyle ikinci kez çevrim içi yapıldı. Değişen iş yapış şekillerine ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanılan dijital dönüşüm buluşmalarının bu yılki konusu 'Dijital Çağda Şimdinin Gücü' oldu.

Turkcell ekosistemindeki şirketlerin yöneticilerinin de dijital dönüşüm sürecindeki iş ortaklıklarını örneklerle anlattığı buluşmayı, tüm Türkiye'den 1.500'den fazla katılımcı izlerken, ana oturumlara ek paralel oturumların da yer aldığı programda salgın ve sonrasında dünyada dijitalleşmeye dair öngörüler, güncel gelişmeler ve tecrübeler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Türkiye'nin ve şirketlerin dijitalleşmesini ayrı bir sorumluluk gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

'İçinde bulunduğumuz dönemde günlük hayatlarımızdan işimize kadar dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğu ortada, aksiyon almak için yarını beklememek gerek. Turkcell olarak kuruluşumuzdan bugüne tam 27 yıldır sektör, endüstri ve büyüklük fark etmeksizin tüm kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmeyi, onlar için vazgeçilmez iş ortağı haline gelmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda altyapı ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra insan kaynakları ve organizasyonel yapıyla ilgili de yatırımlar yapıyoruz.

2,5 yıl önce kurumlarımızın dönüşümü için Dijital İş Servisleri şirketimizi yüzde 100 Turkcell iştiraki olarak hayata geçirdik. Telekom hizmetlerinden veri merkezi ve bulut çözümlerine, nesnelerin internetinden siber güvenliğe kadar uçtan uca ürün ve çözümler geliştiren bu şirketimizin en önemli amacı, teknoloji odaklı imkanlarıyla Türkiye'deki hatta bölgedeki kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olmak.'

Özata, bugün Dijital İş Servisleri şirketinin, Turkcell ekosistemiyle beraber global ve yerelde de bu süreci tamamlamak, süreci tek elden yürütmek adına önemli bir çözüm sağlayıcı olarak kurumsal müşterilerine hız kesmeden hizmet verdiğini aktardı.

- 'Hep iyilerle çalışın ve cömert olun'

Verilen bilgiye göre, İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları'nda 'Dijital Çağda Liderlik' başlıklı konuşmasıyla Korn Ferry şirketinin Türkiye Başkanı ve Yönetici Ortağı Şerif Kaynar da deneyimlerinden yola çıkarak liderlik üzerine tavsiyelerde bulundu. İş dünyasındaki başarılı liderlerin ortak özelliklerine değinen Kaynar, 'Hep iyilerle çalışın ve cömert olun.' ifadesini kullandı.

Teknolojinin aynı zamanda sanatla da buluştuğu İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları'nda ünlü sanatçı Sertab Erener sahne aldı.

Ayrıca, tamamı dijital ortamda etkinliğe özel olarak üretilen eserlerden oluşan bir sanat galerisi de katılımcılarla buluştu. Sergide bulunan 8 eser ile dijital sanatın nasıl anlatıldığı ve sanatçıların bu dönemde teknolojiyle nasıl hikayeler yazdığı aktarıldı. Duyguların dijital olarak aktarıldığı ve çeşitli kodların kanvas olarak kullanıldığı serginin kürasyonu Contemporary İstanbul tarafından yapıldı.

Sergi ve konser de dahil olmak üzere etkinliğin tamamı 25 Temmuz 2021'e kadar www.isturkcellteknolojibulusmalari.com adresinden izlenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.