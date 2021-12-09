İş İnsanı Yaşar Demir, “Riskli Binalarınızı Güçlendirmeniz Çok Önemli!”

Demircioğlu İnşaat’ın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Demir, Türkiye’nin depreme karşı riskli bir bölgede yer aldığını ifade ederek “Depreme karşı önlemlerinizi almalı ve riskli binalarınızı güçlendirmelisiniz.” sözleriyle konuyla ilgili

Türkiye'de bulunan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattının bulunması, Türkiye'nin deprem riskinin yoğun olduğu ülkeler içerisinde yer almasına neden oluyor.

Depreme karşı neler yapılabileceğinden bahseden ve riskli binaların güçlendirilmesinin öneminden bahseden Demircioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Demir, konuyla ilgili şu sözlerle açıklamalarda bulundu: “Depreme karşı riskli binalar, maalesef bir deprem anında hayati tehlike sunabiliyor. Bu, hiç istenmeyen bir durum. Fakat Türkiye'nin deprem bölgesinde yer alma gibi bir gerçeklik de mevcut. Bu nedenle önlemlerimizi almak zorundayız. Biz, müşterilerimize binalarını güçlendirme şansı sunuyoruz. Sektörde uzun yılların tecrübesine sahibiz. Bu sayede çok önemli projeleri titizlikle gerçekleştirebiliyoruz. Deprem riski bulunan binalarda ilk önce deprem riski için çeşitli belgeler talep ediyoruz. Tapu fotokopisi, başvuru dilekçesi bunlardan bazıları. Daha sonra binanın deprem riski için çeşitli teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu adımların her biri, binada gerçekten deprem riski bulunup bulunmadığını teyit için oldukça önemli.”

Açıklamalarını sürdüren iş insanı Yaşar Demir, “Bir binada güçlendirme yapılabilmesi için binanın ruhsatlı olması ya da imar barışından faydalanmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra yeni yönetmeliğe göre deprem veya afetler nedeniyle zarar gören binalar da bina güçlendirmesinden faydalanabiliyor. Bina güçlendirmesi için temelde iki aşama olduğunu söyleyebilirim: Birincisi binanın ilgili yönetmeliğe göre performans analizinin yapılmasıdır. İkincisi ise performans analizine göre binaya uygun bir şekilde güçlendirme projesinin çizilmesidir. Demircioğlu İnşaat olarak her iki aşamada da önemli çalışmalar yapmakta ve binaların güçlendirilmesini sağlamaktayız.” ifadelerinde bulundu.

“Ülkemiz Deprem Bölgesi Olduğu için Yapılan Binalar Depreme Dayanıklı Olması

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve bu nedenle yeni yapılacak binalarda deprem yönetmeliğine uygun bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Demir, “Depreme dayanıklı binaların yapılmaması, içerisinde oturacak kişilerin riske atılması anlamına geliyor. Türkiye bir deprem bölgesi. Tarihte çok şiddetli depremler olmuş ve halihazırda İstanbul'da şiddetli bir deprem bekleniyor. Bu nedenle inşaat şirketlerinin depreme dayanıklı binalar yapması çok önemli. Biz, projelerimizin tamamında bu hususu gözetiyor ve müşterilerimize gönül rahatlığıyla oturabilecekleri binalar sunuyoruz.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.