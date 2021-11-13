İş İnsanı Volkan Doğruluk 2022 yılı hedeflerini açıkladı

Doğruluk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Doğruluk, Doğruluk Grup’un olağan yıllık toplantısında 2021 değerlendirmesini ve 2022 hedeflerini anlattı.

Türkiye'desağlık sektöründeki büyük yatırımlarıyla bilinen Doğruluk Grup, 2021 yılı sonu itibariyle gerçekleştirdiği toplantıda 2021 yılı değerlendirilirken, 2022 yılına yönelik hedefler de gündeme alındı. İş insanı Volkan Doğruluk yaptığı konuşmada 2021 yılında normalleşmenin başladığını ve tahmin edilen hedeflerini tuttuklarını ifade ederken önümüzdeki yılın tüm sektörler için iyi bir yıl olmasını diledi.

Volkan Doğruluk, pandemi etkisiyle 2020 yılında tüm sektörlerde bir düşüş yaşandığını ancak 2021 yılında bir yükseliş trendine girildiğini vurguladı.

Son aylarda ekonomide yaşanan sorulara rağmen ülkeye olan güvenlerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve ekonominin tüm paydaşlarıyla başarıyı yakalayacaklarına emin olduklarını belirten Doğruluk “Kısa ve orta vadeli projelerle hem kendi sektörümüzde hem de yeni gireceğimiz sektörlerde Doğruluk Grup olarak önemli yatırımlarız olacak. Ülkemizin ekonomisine ve vereceğimiz katkımızın yanında istihdam yaratarak bu konuda da milletimize faydalı olmanın haklı gururunu yaşayacağız.” İfadeleri ile önümüzdeki süreçte yapacakları yatırımların da müjdesini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.