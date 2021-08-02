İş insanı Ali Atalı: Camekan Coffee & Roastery Ankara’dan sonra İstanbul’da

Güneş enerjisi santralleri yatırımlarıyla dikkat çeken iş insanı Ali Atalı, Ankara’da açtığı Camekan Coffee&Roastery’nin çok tuttuğunu, müşterilerden gelen talep üzerine aynı konsepti İstanbul’a da taşıyacaklarını belirtti.

Ali Atalı, Camekan Coffee&Roastery'nin Ankaralılar tarafından en sevilen mekan olduğunu sözlerine ekleyip, aklımızda yokken müşterilerimizin ısrarıyla İstanbul için de yola çıktık diyerek zaman içinde franchise şeklinde hizmete de açık olduklarını, Camekan Coffee&Roastery'yi dünyanın bir çok yerine açmayı planladıklarını belirtti.

“Camekan Coffee&Roastery, 1300 metre karelik alana kurulmuş, dört bir yanı camekanlarla kaplanıp ferah bir ortam sağlanmış, iç dekorasyondan, mutfağına kadar her şeyi özenle düşünülmüş bir kafedir” diyen Atalı, “Ankara için bu bir ilkti. Bu kadar geniş mekanda kaliteli hizmet sunabiliyor olmakla rakiplerimize fark yarattık” diye devam eder.

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Camekan Coffee&Roastery'nin ferah ve konforlu atmosferi yanında menüsüyle de iddialı olduğunu söyleyen Atalı, özellikle Engin Canikli imzasıyla sunulan artisan tatlılarla fark yarattıklarını belirtir. Kahvelerin dayanılmaz kokularının yanında, Dünya'nın en güzel kahvelerinin taze çekilip demlenmesiyle muhteşem bir tada da sahip olduğunu söyleyen Atalı, al götürdeşuan en ünlü olan markaların tahtlarını sallamaya aday olduklarını açıkça ifade eder.

“Şöyle bir kafe hayal edin. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren kendinizi özel hissediyorsunuz, yan masa o kadar uzakta ki kendi özel alanınızda rahat olabiliyorsunuz, daha siz elinizi kaldırmadan ihtiyacınız soruluyor ve tüm bu hizmetlerin yanında harika lezzetleri tatma imkanı buluyorsunuz”. İşte bu amaçla yola çıktıklarını vurgulayan Atalı, hizmet sektörü hataya mahal vermez diyerek işlerinde ne kadar titiz olduklarını vurgular.

Aynı zamanda 1500 kişiye iş imkanı da sağladıklarını anlatan Atalı, bu anlamda da iş insanı olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirtir.

Camekan Coffee&Roastery'nin özel günlerinizde de butik olarak hizmet verdiğini belirten Atalı, hem bireysel hem de toplu hizmetlerde önceliğin müşterinin yüzündeki gülümsemeye sebep olmak olduğunu vurgular. Bu anlamda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Atalı, İstanbul Camekan Coffee&Roastery'nin de aylı anlayışın bir uzantısı olacağını, beklentinin asla hayal kırıklığı olmayacağını söyler.

Hitap ettiği kitlenin “kendilerini rahat hissetmek isteyen herkes ”olduğunu söyleyen Atalı, keyifli sohbetlerin, ya da verimli çalışmaların adresi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekler. Çok yönlü bir menüyle geniş bir hizmet ağı sunduklarını da belirten Atalı, sağlık, hijyen ve kalitenin önemini vurgulayarak kendi çocuklarımızın yemediği şeyleri menümüze dahil etmedik diyerek de iddialı konuşur. Menülerinin denenmiş, lezzetli ve sağlıklı yemeklerden oluştuğunu söyleyen Atalı, biz aynı zamanda farklı tat arayanların da adresiyiz diyerek menülerinin zenginliğini açıklar.

Çok yakın bir zamanda İstanbullulara kapılarını açacak olan Camekan Coffee&Roastery çok kısa sürede müdavimi olunacak bir mekan.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.