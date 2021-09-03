İş imkanı arttıkça talep de artıyor

'İşsizlik düşerken işgücüne katılımın da arttığını dikkate alırsak bu kadar bir düşüş gerçekleşmeyebileceğine dikkat edelim...'

BIST 100 endeksi, dünü % 0.34 artışla 1,479.12 puandan kapattı. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 55 tanesi günü yükselişle tamamlarken 10 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kaybeden endeks %1.83 kayıpla BIST İNŞAAT endeksi oldu. İlginçtir, konut ağırlıklı yapı müteahhitlerinin örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) dün Ankara'da yaptığı açıklamada çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 9 Eylül tarihinden itibaren 15 gün süreyle iş durduracaklarını açıkladı. Uzun zamandır Türkiye'de böyle bir eylem görülmemişti.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Türkiye'de aktif vakalı kişi sayısı 506 bine ulaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre aktif vakalarımızın % 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Son günlerde 250-300 arasında günlük ölümlerde ise vatandaşlarımızın % 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Koca "Yeni dönemde vakalarımız artık genç yaş grubunda. Çift doz aşı oranı % 60'ı aştı. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak." dedi. Çözüm olarak ise 15 yaş olan aşılama yaş sınırını 12'ye indirebileceklerini söylediler.



Avrupa ve ABD'de pozitif hava devam ediyor. OPEC'in kademeli üretim artış kararı da piyasalarca ve ABD yönetimince beğenildi. Dün borsalar hafif artışlarla kapandı. Bu sabah Asya'da Japonya % 2 yükselişle öne çıkıyor ama onun özel durumu var. Başbakan Yoshihide Suga'nın ay sonunda LDP liderliği için yarışmayacağı ve görevinden ayrılacağı haberleri hisse senedi piyasalarına güçlü alım getirdi. Diğer borsalarda yatay seyir var.

Bugünün gündeminde iki ana konu var. Yurtiçinde Ağustos ayı enflasyon verileri gelecek. TÜFE'de yıllıkta % 19'a dayanan rakam, bunun üstüne çıkar mı çıkmaz mı izlenecek. Bu arada akşam gelen habere göre BOTAŞ, sanayi ve doğal gaz santrallerine uygulayacağı tarifelere %15 zam yaparak dikkat çekti. Bugün ABD'de ise geçen ayın istihdam verileri gelecek. Haziran sonunda % 5.9 olan işsizlik oranı Temmuz sonunda % 5.4'e inmişti. Ağustos sonunda % 5.2'ye gerilemesi bekleniyor.

İşsizlik düşerken işgücüne katılımın da arttığını dikkate alırsak bu kadar bir düşüş gerçekleşmeyebileceğine dikkat edelim. Texas-Austin Üniversitesinden Prof. Ayşegül Şahin'in son Jackson Hole toplantısındaki sunumunda açıkladığı çalışmaya göre; işsizlik oranındaki artışın zaten işsiz olanların ümidini kırarak işgücünden dışarı ittiği, işsizlikte her 1 puanlık düşüşün ise işgücüne katılımı 0.65 puan artırdığı görülmektedir. Bugün açıklanacak veride geçen ay % 61.6 olan işgücüne katılım oranının % 61.7'ye çıkması bekleniyor. Eğer önümüzdeki aylarda işsizlik % 4.2'ye inerse bu oran da % 62.3'e çıkabilecektir. Benzer şekilde Türkiye'de de son bir yılda işsizlik azalırken işgücüne katılma oranı 1.4 puan artışla % 50.2'ye yükselmiştir.

BIST100 Endeksinde iki kez 1341 test edildikten sonra başlayan yükseliş rallisinde 1480'e gelindi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.