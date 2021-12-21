İş dünyası 'Vizyoner 2021'de buluşacak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama amacıyla hayata geçirdiği 'Vizyoner 2021' zirvesi, 'Fark Et' temasıyla yapılacak.

TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu zirvede, iklimden dijitale kadar pek çok konuda hedefler belirlenecek, sorunlara çözüm yolları aranacak.

MÜSİAD, iş dünyasıyla "Vizyoner 2021" zirvesinde buluşacak. TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu bu yılki zirvenin başlığı "Fark Et" olacak.

Zirvede, iklim, dijital, girişim ve dönüşüm gibi pek çok konuda hedefler tespit edilecek, sorunlara çözüm yolları aranacak.

MÜSİAD Vizyoner'21 İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Altuğ Karataş, "Fark Et mottosuyla aslında dijitali, iklimi, dönüşümü ve girişimi Türkiye ve dünyadaki pek çok kişiye fark ettirmek için bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Aslında gelecekteki bu çevik dönüşümü, girişimciliği ya da şirketlerin çalışma şeklinin dijitalle birlikte nasıl dönüştüğünü burada anlatmaya çalışacağız." dedi.

Zirvede MÜSİAD'ın iklim manifestosu da açıklanacak. İklim krizi ile mücadelede iş dünyasının katkı ve önerileri tartışılacak.

MÜSİAD, vizyoner zirvesi, ulusal ve uluslararası platformlarda iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve katkı sağlama hedefiyle her iki yılda bir düzenleniyor.

Bu yılki zirve, 22 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.