İş dünyası Bakan Nebati ile ekonomiyi konuştu; işte ayrıntılar

İş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldikleri toplantı çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştu. İş dünyası temsilcileri, toplantı çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 6 saati aşkın bir toplantı yaptıklarını belirterek, bütün meslek örgütleri, iş dünyasının farklı sektör temsilcileriyle bir arada bulunduklarını söyledi.

Gerek reel sektörden gerekse finans sektöründen de katılımların olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“60'ın üzerinde bir katılım vardı. Yapıcı bir toplantı oldu. Katılımcı demokrasi ve istişare açısından bizler için bu toplantı çok önemliydi. Herkes sorunlarını vakit kısıtı olmaksızın birebir aktarabildi. Sayın Bakan bunların hepsini dinledi ve not aldı. Sayın Bakan bizlere toplantı öncesinde hem mevcut görünüm hem de yeni ekonomik programla ilgili bilgilendirme yaptı. Ham madde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, alacakları, KDV alacakları gibi birçok konu gündeme geldi. Sayın Bakanımızın tüm sorunlarımızla ilgileneceği ve çözüm odaklı çalışacağı kanaati edindim. Çok verimli bir toplantı oldu. İnşallah ülkemiz ve sektörler açısından hayırlı olur.''

Yeni ekonomik modele ilişkin soru üzerine Hisarcıklıoğlu, bununla ilgili birkaç slayt ile bilgilendiklerini, detaylarını ileride öğreneceklerini söyledi.

"Şeffaflık içinde çok net cevaplar aldık"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise ''Her şeyin konuşulduğu, Bakanımızın görüşlerini açıkladığı ve soruları yanıtladığı bir toplantı oldu. İş dünyası açısından konuşmak isteyip de konuşamayan olmadı. Bakanımızın iş insanı olması da kolay diyalog kurmamız açısından önemliydi. Ülkemizde her şey iyi olmayabilir ama üretim devam ediyor, tedarik zinciri kopmadı. İhracatımız güzel gidiyor, bankacılık sistemimiz iyi. Fakat dövizde bunlarla uyumlu olmayan uzak bir sorunlu tablo var. Neye ihtiyacımız var diye sorduğumuz şey ise mevcut kazanımlardan geri gitmeyeceğimize ilişkindi. Acaba sermaye kısıtlamaları olacak mı, dövizlerle ilgili bir şey düşünülüyor mu, belirsizlik. Bunlara cevaplar aldık." dedi.

Olpak, şunları söyledi:

"13 küsur olan doların 9'a mı ineceği, 14'e mi çıkacağını düşünmeyi iş dünyası istemez. Bunları konuştuk ve gördüğümüz tablo şu, yarın sabah insanların bir şeyleri değiştirmesi mümkün değil ama şu 7 saatin özetinden gelen açık ki serbest piyasadan herhangi bir şekilde geri adım atılması ve olmayacak müdahaleler yapılması söz konusu değil. Yakın tarihimizde de zaten olmadı. Kaç defa teyit ederek sorduk. Büyüme modelimiz konuşuldu. Enflasyon önemli başlığımız, düşük enflasyon yüksek büyüme geçmişte gerçekleştirilmişti, güvene ihtiyacımız vardı, Sayın Bakan'da bu güveni gördük. 3,5 yıldır kendisi bakan yardımcısı olarak zaten içimizdeydi. Herkes Bakan beye bu ifadeleriyle devam ettikleri sürece destek olacağını da söyledi. Şeffaflık içinde çok net cevaplar aldık."

"Sektörel sorunlar masaya yatırıldı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Ülkemizin en güçlü sanayicileri ve firmaları geldi, Bakanımızın 2 saatlik sunumunda ülkemizin güçlü ve kırılgan yanları çok net ifade edildi. Herkes söz aldı, ben not aldım 42 iş adamımız söz aldı. Herkesin çok değerli fikirleri var. Sektörel sorunlar masaya yatırıldı. Bakanımız hepsini not aldı ve toplantı sonunda cevap verdi." diye konuştu.

Asmalı, iletişim kanallarının önemine değinerek, "Bakanımızın sorunları detaylıca bilmesi ve ilgisi iş dünyasında pozitif bir etki bıraktı. Bu tarz iletişim kanallarının her zaman açık olması; yapılan ve alınan kararların sahadaki uygulaması noktasında önemli. Yaşanan sorunları reel sektör temsilcilerinin iletmesi açısından bu fırsatlar sık sık dile getirilmeli. Ekonomi belirsizlik kabul etmiyor, kullanılan dil ve algı yönetimi çok önemli. Bakan beyin çok net ve anlaşılır ifadeleri son derece önemli. Kur mutlaka ihracatçıyı özendirmeli ve öngörülebilir olmalı." dedi.

"Öneriler ve endişeler dile getirildi"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Son derece içimiz ve gönlümüz rahat bir toplantı çıkışındayız. TİM olarak pandemiden sonraki dönemde ihracatta başarılarla ülkemizin yüzünü güldürdük. Bakanımızın da açıkladığı yeni model yüksek büyüme ve düşük cari açık. Bunu sağlayacak tek argüman da ihracat. Biz de şu ana kadar bunu destekledik. Konulan hedefleri geçtik. Bundan son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gülle, şunları söyledi:

"Kafamızdaki bazı sorular ve TL'deki oynaklıkların giderilmesi, azaltılmasıyla ilgili görüşlerimiz, önerilerimiz karşılık buldu. Bakan bey tanıdık olduğumuz, bildiğimiz birisi. Kendisini yalnız bırakmadan destekleyeceğimizi ifade ettik. Enflasyonla mücadele konusunda da destek vereceğiz. 2022'de yakaladığımız ritmi devam ettireceğiz. Daha yüksek bir oranla ihracatımız ithalatımızı karşılayacak. 8 saat her birimizi dinleyerek birbirimizden çok faydalandığımız bir toplantı oldu."

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de çok faydalı bir toplantı olduğunu belirterek, "Herkes beklentilerini, yeni dönem hedeflerini ortaya koydu. Öneriler ve endişeler dile getirildi. Çok kapsamlı bir görüşme sonunda Türkiye'nin üretim ve ihracat ağırlıklı politikasının çok daha etkin bir şekilde önümüzdeki dönemde sürdürüleceği üzerinde net bir resim ortaya çıktı. Evet, bazı zorluklar var ama makroekonomik göstergelere bakıldığında gerçekten burada çok doğru ve sıhhatli bir manzara var." dedi.

Avdagiç, Türkiye'nin 2022'de çok daha sağlıklı bir ekonomide ve enflasyonu kontrol altına alınmış olacağını belirterek, "Toplantıya gelirken bazılarımızın sahip olduğu endişelerin dağıldığını öngörüyorum. Daha umutlu ve sonuç odaklı bir sürece gidiyor olduğumuzu gözlemledim. Bu toplantıların devam edecek olması da Türk iş dünyası için olumlu bir adımdır." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise “Bakanımız, bakan yardımcılığı döneminde de bize çok yardımcı olup, sorunlarımıza elinden geldiği desteği veriyordu. Bugün de 60'ın üzerinde sanayici, ihracatçı, tüccar, üretici arkadaşımız burada. Ticaretin olduğu her kesimden isim var. Ben KOBİ'lerle ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Şu anda her kesimden söz alan arkadaşlarımız bütün sıkıntılarını dile getirdi ve Bakan bey de notlarını aldı.“ dedi

İlerleyen günlerde yeni toplantıların da olacağını söyleyen Baran, “Ekonominin her alanıyla ayrı ayrı da toplantı yapılacak. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik Bakanımıza. Problemlerimizin yanında artılarımız var. Pandemi sürecinde bunu öğrendik. Sorunlarımızı biliyoruz, konuşarak çözeceğiz. Herkes içindekini gizlemeden, saklamadan söylüyor." şeklinde konuştu.

“(Banka genel müdürleriyle toplantı) O planlanacak”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, verimli ve güzel bir toplantı olduğunu belirtti.

Bakan Nebati'nin banka genel müdürleriyle gelecek hafta bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Akben, ''Söyledi. Artık o planlanacak. Birçok sivil toplum kuruluşuyla görüşmeler yapacağını söyledi. Bunu hep beraber göreceğiz inşallah.'' dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise gelecek süreçte hedeflenen yeni üretim, istihdam ve ihracat yolundaki Bakan Nebati'nin çalışmalarına güvendiklerini söyledi.

Şu anda en büyük gündemin enflasyon olduğunu ifade eden Aydın, bununla ilgili detaylı görüşmeler yapıldığını, şu anda ihracat ve istihdam ile büyüyen ekonomide hedeflenen verilere en kısa sürede ulaşılacağını dile getirdi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da oda başkanlarının söz aldığını belirterek, “Sayın Bakanımız samimi olarak 1 saatin üzerinde konuşma yaptı. Neler yapılacağını anlattı. Şu anda iyi bir diyalog içerisinde bir toplantı yapıldı.” dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.