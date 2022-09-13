İş Bankası çöktü! Açıklama geldi
İş Bankası'nın müşterileri birkaç saat boyunca sisteme erişemedi.
2022-09-13 15:49:01
İş Bankası kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yapamadı, kredi ve banka kartlarını kullanamadı.
Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası'ndan bir açıklama geldi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.
Saygılarımızla"
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