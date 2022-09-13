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TIMETURK / EKONOMİ / İş Bankası çöktü! Açıklama geldi

İş Bankası çöktü! Açıklama geldi

İş Bankası'nın müşterileri birkaç saat boyunca sisteme erişemedi.

14 Saat Önce
2022-09-13 15:49:01
İş Bankası çöktü! Açıklama geldi

İş Bankası kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yapamadı, kredi ve banka kartlarını kullanamadı.

Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla"

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