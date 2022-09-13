İş Bankası çöktü! Açıklama geldi

İş Bankası'nın müşterileri birkaç saat boyunca sisteme erişemedi.

İş Bankası kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yapamadı, kredi ve banka kartlarını kullanamadı.

Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla"