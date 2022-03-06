İş Bankası 'Altın Tasarruf Sistemi’ne dahil oldu

Türkiye İş Bankası, yastık altında tutulan fiziki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan Altın Tasarruf Sistemi içinde yer aldığını duyurdu.

Sistem kapsamında banka şubelerine gelen müşteriler altınlarını şubelere teslim ederek fiziki altınlarını kayıt altına aldırabilecek. Ayrıca çok yakın bir zamanda tamamlanması planlanan entegrasyon çalışmalarının ardından banka müşterileri yetkili kuyumcular aracılığı ile de fiziki altınlarını İş Bankası hesaplarına aktarabilecek.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar paralelinde, ilk olarak Haziran 2012 tarihinde başlayan “Şubelerde Altın Buluşmaları” yeniden hayata geçiriliyor. Altın toplama faaliyeti kapsamındaki banka şubelerine fiziki altınlarını getiren müşteriler, uzman eksperlerce yapılacak değerlemeler sonucunda fiziki altınlarını hesaplarında kaydi olarak izleyebilecekler.

Sistem içine giren altınların değerlemesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen hurda altın değerlemesinde kullanılan ve altının saflık derecesi olan asgari milyem değerleri baz alınacak.

İş Bankası, banka müşterilerinin faydalanabilmesi için yetkili kuyumcular aracılığı ile de fiziki altınlarını banka hesaplarına geçirebilecekleri sisteme çok kısa bir süre içerisinde entegre olacağını açıkladı.

Banka müşterileri sisteme dâhil edilen kuyumcular aracılığıyla, Türkiye'nin her yerinden altınlarını haftanın her günü banka hesabına aktarabilecek. Müşteriler böylelikle altınlarının değerlemesini güvenli bir şekilde yaptırabilecek ve beklemeden sistem içerisinde yer alan İş Bankası hesabına masraf ödemeden altınlarını kolaylıkla aktarabilecek.

MÜŞTERİLER HEM GELİR ELDE EDECEK HEM DE ÇALINMA, KAYBOLMA GİBİ RİSKLERDEN KORUNACAK

Konuya ilişkin bankadan yapılan yazılı açıklamada, “Bankanın Altın Tasarruf Sistemi'ne dâhil olan müşteriler, hem bankaya yatırdıkları altından gelir elde edecekler hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacaklar. Sisteme giren Banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkânlara da sahip olabilecek. Bankadaki altın hesapları, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor” ifadelerine yer verildi. (DHA) .