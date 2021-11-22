İş adamı Güneş Özcan PSR Performances kimdir?

Yaptığı çalışmalar ile kendinden oldukça söz ettiren, İş insanı ve genç girişimci Güneş Özcan; Çok geniş bir hayran kitlesine sahip olmakla birlikte yetenekleri ve eğitimci yapısı ile kitlesini her geçen gün ikiye katlıyor.

Sattığı lüx araçlar ile çektiği videolar oldukça ilgi görüyor…

Peki ya Güneş Özcan Kimdir ?

08/12/1985 tarihinde Dieppe'de doğdum, orada büyüdüm ve birkaç yıl Paris'e taşınmadan önce 30 yılı aşkın bir süre orada yaşadım.

Otomobillere olan ilginiz hakkında neler söylemek istersiniz ?

Uzun süredir otomobil tutkunuyum, 2007'de şirketimi kurduğumdan beri, yıllar içinde muazzam bir şekilde gelişen ulusal bir müşteri kitlesi kazandım ve giderek daha fazla insan işimi ve başarımı takdir etti, bu benim işim oldu.

YouTube ve sosyal medya ile nasıl tanıştınız ?

Tutkumu insanlarla paylaşmak için sosyal ağlarda başlama kararı aldım.

Doğası gereği çok hırslı olan biriyim.

Avrupa'da ve uluslararası alanda artan talebi karşılamak için Lüksemburg'da bir şirket açtım.

Tutkumu paylaşmak amacıyla ve kitlemin otomobiller hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilmek için bir YouTube kanalı açtım.

Geçmişten bugüne neler değişti ?

Her zamankinden daha fazla tutkum ve hobim var arabalar ve motosikletler etrafında dönüyorum seyahat etmeyi, pistte araba sürmeyi , tiyatroya gitmeyi çok seviyorum ve birçok sporu yapıyorum.

Otomotiv sektörüyle ilgili çok sayıda projem ve sertifikam var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.