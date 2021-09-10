İrshad E-Ticarete Yeni Bir Boyut Kazandırma Peşinde

Kardeş ülke Azerbaycan’da faaliyette bulunan online alışveriş sitesi İrshad (İrşad) firmasının yetkilileri, her gün bir başka pazarlama faaliyetinin gün yüzüne çıktığı online alışveriş ve e-ticaret alanında yepyeni trendleri takip ettiklerini ve mümkün mertebe uygulamaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Son günlerin yeni trend pazarlama uygulaması, KOL (Key Opinion Leader) hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, “Birkaç dakika içerisinde binlerce ürünün satışına öncülük eden canlı yayın satışları, dünyada milyarlarca dolarlık bir pazar payına ulaşmış iken online alışverişin ve e-ticaretin merkezinde yer alan firmamızın bu gelişmelerden ayrı kalması düşünemezdi” dediler.

Sanıldığının aksine yalnızca sosyal medya platformlarında gerçekleştirilmeyen canlı yayın satışları artık e-ticaret ve online alışveriş sitelerinde de kendilerine yer bulabilmektedirler. Canlı yayın satışlarının fikir önderleri vasıtası ile gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer, Rashid olarak bu satış yöntemine dair çalışmalar içerisinde bulunduklarını, ulaşabildikleri her alandan müşteriye ulaşmaya gayret göstereceklerini ifade ettiler. Etkinliği her geçen gün artan bu satış yöntemi ile ürünlerini daha geniş kitlelere duyurma ve daha fazla satış gerçekleştirme amacı içerisinde bulunduklarını belirten İrshad yetkilileri, “Daha samimi bir satış ve pazarlama tekniği olması münasebeti ile KOL(Key Opinion Leader) canlı yayın satışlarının geleceğin e-ticaret hayatında çok önemli bir yer tutacağını söylemek şimdiden mümkün.” Diyerek bu satış tekniğine yönelik açıklamalarda bulundular.

Canlı yayınlarda yapılan satışların gerek ürün satışlarını artırması gerekse sitenin organik trafiğini artırması yönü ile çok faydalı olduğunu belirten İrshad yetkilileri, “Müşteriler canlı yayınlarda pazarlanan ürünleri, fotoğraf ve resimlerin aksine üç boyutlu olarak görme imkânına sahip oluyorlar, samimiyet ve güvenin bir arada bulunduğu bu ortamlarda ister istemez satış grafiği de o oranda yükseliyor.” dediler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.