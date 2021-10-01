İran'da bitcoin yasağı kalktı

Yaşanan yoğun elektrik kesintileri nedeniyle Mayıs ayında yasaklanan Bitcoin madenciliği İran'da yeniden başladı.

İran'da Bitcoin madenciliği resmen yeniden başladı. Mayıs ayında yaşanan elektrik kesintilerinin ardından o dönemki devlet başkanı Hassan Rouhani, Eylül ayı sonuna kadar madencilik faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.

Ülkede kaçak madencilik faaliyetlerinin, lisanslılara oranla çok daha fazla olmasına rağmen yaşanan kesintilerden bu madenciler de sorumlu tutulmuş ve sonunda yasak gelmişti. İran'daki madencilik operasyonlarının yüzde 85'inin kaça olduğu belirtiliyor. Bundan sonra ise lisanslı madenciler hiçbir sorun yaşamadan faaliyetlerini sürdürebilecekler.

ASIC'ler nedeniyle Tahran borsası CEO'su istifa etti

Hafta başında ise ülkenin güvenlik güçleri büyük bir operasyon başlatmış ve terk edilmiş fabrikalar ile evler de dahil olmak üzere birçok yerde ASIC cihazları ele geçirilmişti.

Ancak bunların arasında en çok ses getiren ise Tahran Borsası binasında bulunan cihazlardı. Yakalanan makinelerin ardından 2018'den bu yana borsanın CEO'luğunu yapan Ali Sahraee görevinden istifa etmişti. Borsadan yapılan resmi açıklamada ise cihazların bir araştırma projesi için orada bulunduğu belirtilmişti.

Haziran ayında 30 kripto para madencilik tesisinin lisans aldığı İran'da Ulusal Vergi Dairesi, kripto para borsalarının da vergi vermesi konusunda bir kanun taslağı hazırlamıştı.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.