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Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

TIMETURK / EKONOMİ / Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Irak ile iş birliği ve çeşitli alanlarda ortak çalışmaların olabileceğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-10-02 16:41:13
Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Irak'a yaptığı ziyaret sırasında Bağdat-Ankara arasında savunma sanayii alanında olası iş birliği fırsatlarıyla ilgili önemli mesajlarda bulundu.

Demir, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaptığı temaslar sonrası Irak Savunma Sanayii Başkanı Muhammed Derraci ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak ile birçok alanda iyi ilişkilerin geliştiğini ifade eden Demir, "Savunma sanayii alanı da bunlardan birisi olacak. Irak'ta barış ve istikrar alanında atılan adımlara destek olacağız. Burada yaptığımız görüşmeler uzun vadede iş birliği ve çeşitli alanlarda ortak çalışmalara vesile olacaktır" dedi.

TEKNOLOJİ AKTARIMI KONUSUNDA ANLAŞMA

Muhammed Derraci de iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişe dayandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'den Irak'a teknoloji aktarımı konusunda anlaştık. Irak ve Türkiye arasında ortak askeri sanayi konusunda Türk tarafından büyük bir anlayış gördük. Irak'ta hafif silah ve mühimmat ile uçak takip sistemleri üretimi yapılacak. Güçlerimizin sınır ve terör operasyonlarını izlemek için güvenlik takip balonları üretimi için de ortak mutabakat zaptı imzalandı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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