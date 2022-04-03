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TIMETURK / EKONOMİ / Irak, Türkiye'den elektrik ithal etmek için harekete geçti

Irak, Türkiye'den elektrik ithal etmek için harekete geçti

Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, Türkiye'den elektrik ithal etmek için teknik prosedürlerin tamamlandığını belirtti.

1 Saat Önce
2022-04-03 16:46:57
Irak, Türkiye'den elektrik ithal etmek için harekete geçti

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulunan Kerim, elektrikte yaşanan arz sıkıntısının yaz aylarıyla birlikte azalacağını söyledi.

Bunun için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kerim, "Türkiye'den elektrik ithal etmek için teknik prosedürler tamamlandı. Maliye Komisyonu'nun bir an önce proje ve eksiklikleri tamamlamak, hat ve istasyonlar kurmak, trafo satın almak için kaynak ayırmasını bekliyoruz." dedi.

Kerim, Ürdün'le de elektrik akış hattının tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Irak Elektrik Bakanlığına göre Türkiye, ülkeye 500 megavat elektrik sağlayacak.

Uzun zamandır elektrik sıkıntısı yaşanıyor

Irak 2020'de, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi bölgesi üzerinden Türkiye ile elektrik ara bağlantı planını uygulamaya başlamıştı.

Irak, uzun yıllardır elektrik konusunda sıkıntı yaşıyor. Ülkenin birçok yerinde günde ortalama sadece 3-5 saat elektrik verilebiliyor. Iraklılar, yıllardır elektrik tedarikini ücret karşılığında ve sınırlı miktarda mahalle jeneratörlerinden temin ediyor. Söz konusu jeneratörlerin ülkedeki çevre kirliliğini ve hastalıkları artırdığı biliniyor. AA .

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