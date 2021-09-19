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TIMETURK / EKONOMİ / Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi yapacak

Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi yapacak

Irak, ülkenin güneyindeki Zikar kentinde iki petrol sahasında günlük 200 milyon fit küp gaz kapasiteli yatırım projesinin başladığını duyurdu.

41 Dakika Önce
2021-09-19 16:44:22
Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi yapacak

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar, 3 yıldan fazla süren bir bekleyişin ardından projenin Zikar kentindeki Nasıriyye ve el-Garraf sahalarında Amerikan Baker Hughes şirketiyle beraber gerçekleştirileceğini bildirdi.

Abdulcebbar, Baker Hughes şirketinin söz konusu iki petrol sahasındaki günlük 200 milyon fit küp gaz üretim kapasiteli yatırımı aynı bölgedeki petrol yatırımıyla birlikte yapacağını belirtti.

Projenin gecikmiş olduğunu aktaran Abducebbar, "Projenin 2018'de başlaması gerekiyordu." dedi.

Amerikan petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, Irak hükümetiyle günlük 200 milyon fit küp gaz, 1000 ton sıvı gaz ve 900 metreküp kondensat üretmek üzere Ağustos 2018'de anlaşma imzalamıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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