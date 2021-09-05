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TIMETURK / EKONOMİ / Irak, Fransız şirketi Total ile 27 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Irak, Fransız şirketi Total ile 27 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Irak Petrol Bakanı Jabbar, petrol şirketi Total ile 27 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında Irak'ın güneyinde dört dev enerji projesi üzerine anlaşma sağladıklarını duyurdu.

29 Dakika Önce
2021-09-05 21:20:39
Irak, Fransız şirketi Total ile 27 milyar dolarlık anlaşma yaptı

BloombergHT'nin haberine göre Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar, Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi Total ile 27 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında Irak'ın güneyinde dört dev enerji projesi üzerine anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Total'in CEO'su Patrick Pouyanne imza töreninde yaptığı açıklamada, projeye 10 milyar dolarlık ilk yatırımla adım atacaklarını ve mühendislik çalışmalarının "hemen" başlayacağını söyledi. Pouyanne, planın 2021'in sonuna kadar Irak'taki ekipleri harekete geçirmek olduğunu aktardı.

Bakan Jabbar, Total'in ayrıca Batı Qurna 2, Majnoon, Artawi, Tuba ve Luhais'ın güneyinde kurulacak gaz işleme tesisi için 2 milyar dolar kaynak sağlayacağını açıkladı.

Jabbar, proje ile günde yaklaşık 8 milyon metreküp gaz üretilmesinin amaçlandığını ve ikinci fazdan sonra bu miktarın iki katına çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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