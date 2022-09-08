iPhone zam 2022 Eylül | iPhone'a zam mı geldi? iPhone 12, iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone'un hangi modellerine zam yapıldı? sorusu şu sıralar telefon almak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. iPhone 14 modeli dün görkemli bir törenle tanıtıldı. iPhone 14'ün fiyatının ne kadar olacağı merakla beklenirken Apple'dan sürpriz zam hamlesi geldi. iPhone 12 ve iPhone 13 modellerine ciddi oranlarda zam yapıldı. İşte yeni iPhone fiyatları...

iPhone zam 2022 Eylül | iPhone'a zam mı geldi? iPhone 12, iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone'un hangi modellerine zam yapıldı? sorusu şu sıralar telefon almak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. iPhone 14 modeli dün görkemli bir törenle tanıtıldı. iPhone 14'ün fiyatının ne kadar olacağı merakla beklenirken Apple'dan sürpriz zam hamlesi geldi. iPhone 12 ve iPhone 13 modellerine ciddi oranlarda zam yapıldı. İşte yeni iPhone fiyatları...

Apple'ın yeni model telefonu iPhone 14'ün tanıtımı dün yapıldı. iPhone 14 ile ilgili tartışmalar devam ederken Apple'dan iPhone telefon modellerine çok yüksek zam geldi. Zam yüzde 26'ya kadar çıkıyor. Şirket ayrıca ülkemizde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in satışlarını durdurma kararı aldı. İşte Apple mağazalarında yeni iPhone telefonlarının fiyatları...

iPhone zam 2022 Eylül

iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişiyor. iPhone 14'ün fiyatının oldukça yüksek olduğu tartışma konusu olurken Apple'dan yeni bir zam haberi geldi. Apple iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 12 modellerine zam yaptı.

iPhone 12, iPhone 13 ne kadar oldu?

iPhone 13 mini Türkiye fiyatları

Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim

128 GB 20999 24999 19%

256 GB 22999 27599 20%

512 GB 26999 32899 22%

iPhone 13 Türkiye fiyatları

Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim

128 GB 22499 27999 24%

256 GB 24499 30599 25%

512 GB 28499 35899 26%

iPhone 12 Türkiye fiyatları



Model Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim

64 GB 20999 24999 19%

128 GB 21999 26299 20%

256 GB 23999 28899 20%

iPhone SE Türkiye fiyatları

IPHONE SE64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL/ yeni fiyatı: 16.999 TL

128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL/ yeni fiyatı: 18.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL/ yeni fiyatı: 20.899 TL

Apple hakkında

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise macOS ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

Apple, Samsung Electronics'den sonra ciro açısından dünyanın en büyük ikinci bilgi teknolojileri şirketi; Samsung ve Nokia'dan sonra da dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu üreticisidir. Fortune dergisi Apple'ı, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2008 yılından 2012 yılına kadar dünya çapında en çok rağbet gören şirket olarak nitelendirmiştir.

2012 Kasım ayı itibarıyla Apple'ın App Store ve iTunes Store online mağazalarına ek olarak 14 farklı ülkede 394 perakende satış mağazası bulunmaktadır. Borsa değeri açısından Apple 2012'nin Eylül ayından itibaren Dünyanın en değerli şirketi olmuştur. 29 Eylül 2012 tarihi itibarıyla şirkette dünya çapında 72.800 devamlı tam zamanlı çalışan işçi ile 3,300 geçici tam zamanlı işçi çalışmaktadır. 2015'in Nisan ayından itibaren dünya çapındaki yıllık geliri toplamda 130,28 milyar dolardır. 2013 yılının Mayıs ayında Apple geçen yıla göre 11 numara yükselerek Fortune 500 listesinde 6. sırayla ilk kez ilk onda yer almıştır. .