iPhone hangi modeller satıştan kaldırıldı? iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve Pro Max artık satılmıyor mu? iPhone satıştan kaldırılan modeller hangileri? Apple tanıtım gecesinde iPhone 14 tüm dünyaya tanıtıldı. Apple'ın yeni amiral gemisi olacak modelinde özelliklerinden çok fiyatı ilkemizde konuşulmaya başlandı. iPhone almayı düşünenlere peş peşe şok haberler geldi. Önce yüzde 26'ya kadar bazı modellere zam geldi ardından bazı modellerin satışı kaldırıldı. Peki hangi IPhone modeli telefonlar artık sarılmayacak?

iPhone hangi modeller satıştan kaldırıldı? iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve Pro Max artık satılmıyor mu? iPhone satıştan kaldırılan modeller hangileri? Apple tanıtım gecesinde iPhone 14 tüm dünyaya tanıtıldı. Apple'ın yeni amiral gemisi olacak modelinde özelliklerinden çok fiyatı ilkemizde konuşulmaya başlandı. iPhone almayı düşünenlere peş peşe şok haberler geldi. Önce yüzde 26'ya kadar bazı modellere zam geldi ardından bazı modellerin satışı kaldırıldı. Peki hangi IPhone modeli telefonlar artık sarılmayacak?

Apple 14!ün tanıtıldığı gece iPhone sevenleri üzecek iki gelişme yaşandı. Bunların başında iPhone modellerine yapılan zam oldu. Apple yeni telofonunun tanıtışmasının hemen ardından Türkiye satış fiyatlarında ciddi oranda artışa gitti. Önceki fiyatları zaten el yakarken yeni gelen zamlardan sonra iPhone telefonu sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Daha sonraki kötü haber ise bazı modellerin satıştan kaldırılması oldu. iPhone almak isteyen vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra iPhone hangi modeller satıştan kaldırıldı? iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve Pro MAx artık satılmıyor mu? iPhone satıştan kaldırılan modeller hangileri? sorularına yanıt aramaya başladı.

iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve Pro Max artık satılmıyor mu?

Apple'ın aldığı radikal karar sonrası en çok satılan modellerden olan iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max gibi ürünlerin satışı dudruruldu. Bu modellerin Apple mağazalarında satışı artık yapılmayacak.

iPhone hangi modeller satıştan kaldırıldı?

iPhone 11 64 GB Satıştan kalktı

iPhone 12 mini 64 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro 128 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro 256 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro 512 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro 1 TB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro Max 128 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro Max 256 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro Max 512 GB Satıştan kalktı

iPhone 13 Pro Max 1 TB Satıştan kalktı

iPhone 14 ne kadar?

iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişiyor.

iPhone 12, iPhone 13 ne kadar oldu?

iPhone 13 mini Türkiye fiyatları

Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim

128 GB 20999 24999 19%

256 GB 22999 27599 20%

512 GB 26999 32899 22%

iPhone 13 Türkiye fiyatları

Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim

128 GB 22499 27999 24%

256 GB 24499 30599 25%

512 GB 28499 35899 26%

iPhone 12 Türkiye fiyatları

Model Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim

64 GB 20999 24999 19%

128 GB 21999 26299 20%

256 GB 23999 28899 20%

iPhone SE Türkiye fiyatları

IPHONE SE64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL/ yeni fiyatı: 16.999 TL

128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL/ yeni fiyatı: 18.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL/ yeni fiyatı: 20.899 TL .