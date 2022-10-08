İntörn hekimler ve diş hekimliği öğrencilerine asgari ücret ödenecek

İntörn hekimler ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri net asgari ücret olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından "Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakültemizin öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

TBMM'nin açılmasıyla ilk kanunlar arasında yer alması beklenen düzenleme halen TBMM'de olan Torba Yasaya eklendi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İNTÖRN DOKTORLAR ile DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin NET ASGARİ ÜCRET seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. .