İnternetten konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ucuz kredi müjdemiz sonrası internetten konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi, bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Nebati, "Konut sektörüne yönelik açıkladığımız 3 destekle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu paket kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak. İnşaat firmaları bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları şartıyla destek alacaklardır" dedi.

Nebati, halkın refah seviyesini ve alım gücünü artıracak adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

"Konut paketi öncesi satış fiyat verilerini tek tek tespit ettik"

Nebati, ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki internet üzerindeki bireyseller de dahil olmak üzere satış fiyatları ve ilanların tek tek belirlendiğini belirterek, "Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi" bilgisini paylaştı.

"Astronomik fiyat artışı yapanlar bilsinler ki enselerindeyiz"

Nebati, konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışlarıyla suistimal edildiğini aktararak, "Kısa günün karıdır diyerek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz, göz yummayacağız. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz" diye konuştu.

"Büyüme ilk çeyrekte yüzde 6-7 arasında gerçekleşebilir"

Nebati büyüme verileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Yaşanan tüm küresel olumsuzluklara rağmen ülkemizin büyüme ve ihracat başarısı ülkemiz ve dünya tarafından takdirle karşılanıyor. Veriler büyümenin bu çeyrekte 6-7 gibi bir rakamla devam ettireceğine işaret ediyor. Ekonomimiz üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor."

Enflasyonla topyekün bir mücadele olduğu sürece başarılı oluncağını belirten Nebati, "İş insanlarının sorumluluk alarak elini taşın altına koyması son derece önemli" dedi.

TRTHaber, DHA