İnternetten gıda alışverişinde yüzde 196 artış

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleştirilirken, internetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı.

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ETBİS verilerini değerlendirdi.

Eminoğlu, en uygun fiyata ulaşma imkanı, işlemlerdeki hız, iade süreçlerinin kolaylığı ve tüm bunlara eklenen pandemi etkisiyle e-ticarette son dönemlerde gözlenen hızlı yükselişin devam ettiğini kaydetti.

Türkiye genelinde 2021'in ilk 6 ayında online platformlar üzerinden 161,1 milyar TL'lik satış yapıldığını bildiren Eminoğlu, ETBİS verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısının 321 bin 742'ye çıktığını, bir online pazar yerinde faaliyet gösteren firma sayısının da 312 bin 523 olduğunu aktardı. Eminoğlu, bu işletmelerden 221 bin 12'sinin en az 1 aracı hizmet sağlayıcısı bünyesinde satış yaptığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de e-ticaret yapan işletmelerin en çok bulunduğu illere göre dağılımı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Denizli oldu. Ülke genelinde e-ticaret hacminin sektörler itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini artış bazında gösteren verilerde de gıda sektöründeki büyük yükseliş dikkati çekiyor. 2020 yılının aynı dönemine göre gıda sektöründeki ticaret hacmi yüzde 196 oranında yükselmiş durumda. Bu anlamda zirvede yer alan gıda sektörünü yüzde 158'lik artışla reklam ve yüzde 142'lik artışla çiçekçilik sektörü izliyor."

"173 MİLYAR TL İLE KARTLI İŞLEMLER İLK SIRADA"

Online alışverişlerin gerçekleştirildiği elektronik platformlara göre dağılımlarda, yüzde 59 ile mobil cihazların yer aldığını, işlemlerin yüzde 34'ünün web ve yüzde 7'sinin mobil cihaz ile web üzerinden yapıldığını bildiren Eminoğlu, "ETBİS verilerinde e-ticaret hacminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında da 22,4 milyar TL ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünü görüyoruz. Onu, 10,9 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, 7,3 milyar TL elektronik sektörlerinde yapılan alışverişler takip ediyor. Ödeme şekli itibarıyla sepet tutarlarına bakıldığında 173 milyar TL'lik tutarla kartlı işlemler ilk sırada yer alırken, kapıda ödeme ile 66 milyar TL, havale ya da EFT yoluyla da 60 milyar TL'lik işlem yapılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, online ticaretteki bu güçlü artışın güvenli e-ticaret altyapılarına olan gereksinimi de arttırdığını belirterek, "e-ticarette veri ve işlem güvenliği, bir e-ticaret firmasının başarısını direkt olarak etkileyen en önemli unsurlardan biri. Güvenlik altyapısı seçiminde başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere tüm şirketler çok özenli davranmalılar. Bu süreçte Projesoft olarak Türkiye'nin ilk PCI DSS Level 1 uluslararası geçerlilik sertifikası bulunan e ticaret altyapısını sunuyoruz ve Türkiye'de e-ticaretin güvenli bir zemin üzerinde ilerlemesine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.