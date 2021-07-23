İnternette 2 milyardan fazla sipariş verdik

2020 yılında yüzde 27 büyüyen küresel e-ticaret pazarı, 2021’de 5 trilyon dolarlık hacme ulaşacak.

Araştırma şirketi eMarketer tarafından hazırlanan Küresel E-ticaret Güncellemesi 2021 raporuna göre, e-ticaret 2020'de yüzde 27,6 oranında büyüme kaydetti.

Tüketicilerin son yıllarda daha fazla bütçe ayırdığı e-ticaretin 2021'de yaklaşık 5 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşması bekleniyor. Araştırmanın kapsadığı 32 ulusal e-ticaret pazarının tamamı, en az iki haneli büyüme oranına ulaştı. Küresel olarak e-ticaret için parlak bir yıl olan 2020'de Latin Amerika, yüzde 36,7 ile en hızlı büyüme oranına sahip oldu.

Siparişte yüzde 68'lik büyüme

E-ticarette hedeflenen satış rakamlarına dijital pazarlama yöntemleriyle kolayca ulaşılabildiğine vurgu yapan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Pazar Verileri raporuna göre, 2020'de e-ticaret sipariş adedi 2,29 milyara ulaşarak yüzde 68 büyüdü. Tüketicilerin marka ile dijitalde kurduğu iletişimin kalitesi ve sürekliliğinin satın alma kararı üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor. Marka iletişiminin dijitalde yapılması kısa vadede yeni değil, zorunlu normalimiz olacak.” açıklamasında bulundu.

Dijital pazarlama pazarı 786 milyar dolar olacak

Tüketicilerin işletmelerle etkileşim kurma biçiminde büyük değişimlerin görüldüğü günümüzde işletmeler de pazarlama stratejilerini değiştirmeye başladı. Global Industry Analysts Inc. (GIA) tarafından yayımlanan Dijital Reklamcılık ve Pazarlama-Küresel Pazar Yörüngesi ve Analitiği raporunda, küresel dijital reklamcılık ve pazarlama pazarının 2026'ya kadar 786,2 milyar dolar hacme ulaşacağı belirtiliyor.

Kimler neler alıyor?

Öte yandan salgın döneminde eve kapanan insanlar, neredeyse tüm ihtiyaçlarını online sitelerden gidermeye başladı. Öyle ki 2020 yılında Türkiye'de e-ticaret rekoru kırılmıştı.

Related Digital isimli dijital pazarlama platformu ise 2021 yılının ilk günlerinde hangi ürünlerin en çok sattığını araştırdı ve araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Hangi ürünler tercih edildi?

2021'in başından bu yana Türkiye'de en fazla online sipariş verilen ürünler, ayçiçek yağı, akıllı süpürge ve bluetooth kulaklık oldu. Ayçiçek yağı fiyatının hızlı bir şekilde artması insanları online sitelere yönlendirmiş oldu.

En çok sipariş verilen ürünlerin bir diğeri de kablosuz kulaklık. İnsanların uzaktan çalışmak zorunda kaldı bu dönemde kablosuz kulaklığa talep oldukça arttı.Kar yağışının yaşandığı dönem ile birlikte son iki haftada mont satışlarında yüzde 76, bot ve çizme satışlarında ise yüzde 83 artış yaşandı.En çok online alışveriş yapan iller ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.