İnternet fiyatlarına zam geldi!

1 Haziran tarihi itibariyle Türk Telekom internet fiyatlarını zamlı olarak duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 9 Mart'ta Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama ücretlerine zammı onaylamıştı.

Normal şartlarda 1 Nisan tarihinde geçerli hale gelecek zamlar, tepkiler üzerine 1 Haziran'a ertelenmişti.

Bugün itibariyle internet sitesinde yeni fiyatları açıklayan Türk Telekom en düşük paket olan 16 Mbps hız seçeneği için 105 TL yerine artık 129 TL talep ediyor. 24 Mbps hız sunan paketin fiyatı 119'dan 139 TL seviyesine çıkarken, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL seviyesine ulaştı.

Türk Telekom tarafından açıklanan zam sonrası fiyatlar en az 24 TL'lik zam geldi.

Hali hazırda Türk Telekom abonesi olan ve internet tarifesi bulunan kişiler, taahhüt süreleri bitene kadar bu zamdan etkilenmeyecek.