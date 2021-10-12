İnternet abonelerine müjdeli haber

GSM operatörlerine bağlı şirketler tarafından taahhütname imzalatılarak internet paketlerine abone olan ancak hizmetten memnun kalmayarak, süresinden önce iptal ettiren ve ‘cayma’ bedeli altında cezayla karşı karşıya kalan vatandaşlara müjdeli haber Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden geldi.

TİMETURK - Ekonomi

Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin ‘fesih' hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma' nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi.

Mahkeme, bir vatandaşın internet şirketi aleyhine açtığı davayı haklı görerek, kabul etti. Muş İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın kararı iptal edildi. Mahkeme, 24 aylık taahhüde uyulmayarak, abonelik iptal edildiği gerekçesiyle son faturaya yansıtılan 709 liranın da davalı şirketten tahsil edilerek, davacı tüketiciye iadesine de karar verdi.

Bu durumdaki internet aboneleri, aboneliğin bulunduğu yer tüketici hakem heyetlerinden, taahhüt süresinden önce abonelik iptali nedeniyle çıkarılan ya da son faturaya yansıtılan ücretlerin iadesini örnek karar ışığında talep edebilecekler. Hakem heyeti de bu karar ışığında iptal kararı verebilecek. Hakem heyetlerince bu karardan önce verilen ret kararlarına da süresi içinde tüketici mahkemelerine itiraz edilebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.