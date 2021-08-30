İnşaatlar durdu mu? Müteahhitler inşaatları durdurdu mu? İnşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları ev almayı düşünenlere zam olarak ansıyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) beton fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra 2 Eylül'de inşaatları durdurma kararı aldı.

İnşaat girdilerindeki fiyat artışlarından şikayetçi olan inşaat müteahhitleri iş bırakma kararı aldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı'ndan inşaatların 2 Eylül Perşembe günü durdurulması kararı çıktı.

Dünya'dan Duygu Şahin Durmaz'ın haberine göre, İMKON 2 Eylül Perşembe günü Anadolu'daki birlik ve dernek başkanları ile bir araya gelerek boykot ve eylemi başlatacak. İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Çimento sektörü eğer, yakın bir zaman diliminde, inşaat sektörünün, müteahhitlik sektörünün, kamunun, Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki telkinlerine uymaz, keyfe keder zam yapmaya devam ederse, iş bırakacaklarını" kaydederek tonu 450 TL olan çimentonun fiyatının 500 TL'ye yükseltilerek yüzde 12 oranında yeni zam yapıldığını bildirdi.

Müteahhitler inşaatları durdurdu mu?

Tellioğlu şunları söyledi: "Toplantımızda yüzde 80 oranında ‘inşaatları durdurarak' grev yapalım kararı aldık. 6 milyon konut kentsel dönüşüm beklerken çimento kartelinin yüzde iki yüz zam yapması kabul edilemez, 250 alt sektöre de ciddi zarar vermektedir. Haftaya Çarşamba günü ulusal basına açıklama yapacağız. Perşembe günü ise Anadolu'dan gelecek birlik ve dernek başkanları ile bir araya gelerek boykot ve eyleme başlayacağız.

TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) de, çimento fiyatlarına ilişkin medyada çıkan haberler üzerine ortak açıklama yaptı. Fiyatlarda yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı söylenen açıklamada, "İnşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.