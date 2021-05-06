İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların aylık rekoru

Martta hem miktar hem de değer açısından tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırılırken, 5,94 milyon ton inşaat malzemesi ihracatına imza atıldı.

Martta hem miktar hem de değer açısından tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırılırken, 5,94 milyon ton inşaat malzemesi ihracatına imza atıldı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin mart ayı sonuçları açıklandı.

Pazarlardaki iyileşme ve artan talep, yeni rekorları beraberinde getirdi. Mart 2020'de salgın nedeniyle dış ticarette başlayan zayıflama, bu yıl yerini artışa bıraktı.

Martta, hem miktar hem de değer açısından tüm zamanların aylık ihracat rekoru yaşandı. Söz konusu ayda 2,45 milyar dolarlık 5,94 milyon ton inşaat malzemesi ihracatına imza atıldı.

Talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisiyle yüksek bir performans gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı. Mart 2020 ortalama fiyatı, salgın ortamında önemli ölçüde düşmüştü. Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı önceki ay 0,41 dolar oldu.

Emtia fiyatlarındaki artış ihracat birim fiyatını yukarı taşıdı. Pazarlarda aşılama ve iyileşme beklentileri ile talep artışının sürdüğü görülüyor.

İthalatta da önemli artış yaşandı

Martta, inşaat malzemeleri ithalatı 815 milyon dolara yükseldi. 2018'in mart ayından bu yana en yüksek ithalat değeri görüldü. İthalat, miktar olarak 293 bin 770 tona yükseldi.

Mart 2020'de kilogram başına düşen ithalat birim fiyatı 2,56 dolarken, önceki ay 2,78 dolara yükseldi. İthalat birim fiyatları da küresel emtia fiyatları artışlarından etkilendi.

Tüm alt ürünlerin ihracatında artış

Martta inşaat malzemelerinin 8 alt sektörünün hepsinde değer artışı yaşandı. En yüksek ihracat artışı yüzde 74,5 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşirken, bunu yüzde 54,5 ile kimyasal bazlı ürünler izledi.

Miktar bazında ihracatta 8 alt ürün grubunun 7'sinde artış gerçekleşti. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 97,5 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde yaşandı, onu yüzde 33,7 ile metal bazlı ürünler ve yüzde 33,4 ile kimyasal bazlı ürünler takip etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.