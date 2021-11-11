İnşaat maliyetinde artış devam ediyor

Eylül ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.54 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,41 arttı; işçilik endeksi %0,18 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %47,44, işçilik endeksi %22,25 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 40.17, AYLIK YÜZDE 0.19 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,37 arttı; işçilik endeksi %0,27 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %48,58, işçilik endeksi %22,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 37.41, AYLIK YÜZDE 0.45 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,55, işçilik endeksi %0,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %43,72, işçilik endeksi %22,17 arttı.

Habertürk

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