İnşaat işçisi devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu

Van'ın İpekyolu'nda inşaatlarda çalışan sağlayan Mehmet Şirin İşkol, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi projesinden faydalanarak sürü sahibi oldu. 'Genç Çiftçi' projesine başvuran ve bu sayede 37 koyun hibe alan İşkol, 5 yıl içinde hayvan sayısını 150'e çıkardı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2017'ye kadar inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Şirin İşkol, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi projesinden faydalanarak sürü sahibi oldu.

İlçeye bağlı Baklatepe Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk babası İşkol, 2017'ye kadar inşaatlarda çalışarak geçimini sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçi" projesine başvuran ve bu sayede 37 koyun hibe alan İşkol, 5 yıl içinde hayvan sayısını 150'e çıkardı.

Sabah erken saatlerde koyunlarını meraya çıkartarak otlatan İşkol, yetiştirdiği koyunların sütünü ve kuzularını satarak geçimini sağlıyor.

"İşimin patronu oldum"

İşkol, AA muhabirine, Genç Çiftçi projesine yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle hayatının değiştiğini anlattı.

Devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta koyun sayısını 5 yılda yaklaşık 4 katına çıkardığını belirten İşkol, şunları kaydetti:

"Önceden inşaatlarda çalışıyordum. Geçimimiz çok zordu. Genç Çiftçi projesinden faydalanarak 37 koyun aldım. Kendi işimi kurdum. İşimin patronu oldum. Çok mutluyum. İşlerim yolunda gidiyor. Hayvancılık dışında başka bir işle uğraşmıyorum. 6 kişilik bir aileyiz. Ailemin geçimini hayvanlardan elden ettiğim gelirle sağlıyorum. Her yıl dişi kuzuları sürüye katarak hayvancılığımı büyütüyorum, erkek kuzuları da satarak geçimimizi sağlıyoruz. Oğlum askerde. 3 öğrenci okutuyorum. Sütün litresini 15-20 liradan, peynirin kilosunu ise 50 liradan satıyoruz. Doğum yapan koyunları ben otlatıyorum, diğerlerini çobanlar yaylada otlatıyor. Bize bu imkanları sağlayan devletimizden, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Ekipler sürekli bizi ziyaret ediyor, hayvanlarımızın sağlık kontrolünü yapıyor. Hayvancılığı büyüterek yapmaya devam edeceğim."

"Tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için çalışıyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da tarım ve hayvancılık yönünden Van'ın önemli bir kent olduğunu belirtti.

Kentte hayvancılık yapanlara gereken desteği verdiklerini dile getiren Hakan, şöyle konuştu:

"Kentte tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Van'da yaklaşık 3 milyon 500 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Vatandaşımızın çoğu geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Destekten faydalanan çiftçilerimizi sürekli ziyaret ediyor, gerekli denetimleri yapıyoruz. Süt sağım döneminde kadınlara süt ve süt ürünlerinin üretimi ve saklama koşulları, otlu peynirin tuz oranı, süt ürünleri standartları konularında eğitimler veriyoruz."