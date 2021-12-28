İngiltere Yüksek Mahkemesi, Maduro'nun altın talebini reddetti

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun İngiltere Merkez Bankası'nda (BoE) depolanan 1,95 milyar dolarlık (1.4 milyar sterlin) altına erişmesini engelledi. Maduro, paranın ülkede Covid-19 ile savaşmak için kullanılacağını söylese de İngiltere, 'altına ne olacağına yalnızca İngiltere'nin meşru lider olarak gördüğü muhalefet lideri Juan Guaidó karar verebilir' diyor.