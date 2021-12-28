İngiltere Yüksek Mahkemesi, Maduro'nun altın talebini reddetti
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun İngiltere Merkez Bankası'nda (BoE) depolanan 1,95 milyar dolarlık (1.4 milyar sterlin) altına erişmesini engelledi. Maduro, paranın ülkede Covid-19 ile savaşmak için kullanılacağını söylese de İngiltere, 'altına ne olacağına yalnızca İngiltere'nin meşru lider olarak gördüğü muhalefet lideri Juan Guaidó karar verebilir' diyor.
2021-12-28 05:14:30
Venezuela, 2014'ten bu yana yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve demokrasinin bastırılması nedeniyle ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Kanada, İsviçre, Panama ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu bir grup ülke tarafından yaptırıma uğradı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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