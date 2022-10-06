İngiltere'ye 'negatif' not! 2023 tahmini endişe veren boyutta

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu 'AA-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi. Ayrıca açıklamada, 'Enerji tarifesi desteğine ve teklif edilen vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi. Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilen açıklamada, İngiltere'de ortalama enflasyonun 2022'de yüzde 8,9'a yükselmesinin ardından 2024'te kademeli olarak yüzde 4'e düşmesinin tahmin edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Enerji tarifesi desteğine ve teklif edilen vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı. .