Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi Negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.