DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 21:06:44
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi Negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş