İngiltere, karbondioksit üreticisi şirket ile yeniden anlaştı

İngiliz hükümeti, ağırlıklı olarak soğutucularda, gazlı içecek ve et ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan endüstriyel karbondioksit üretimde kapasitenin artırılması için ABD'li CF Industries ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin endüstriyel karbondioksit ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılamasına rağmen finansal sebeplerle 15 Eylül'de iki üretim tesisini kapatmak zorunda kalan CF Industries adlı şirket ile yeni bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin, şirketin üretim kapasitesini yeniden artırması için ne ölçüde bir mali destek sunduğu bilgisine yer verilmedi.

Son dönemde doğal gaz fiyatlarındaki sert fiyat artışları nedeniyle mali sorunları ile gündeme gelen CF Industries, 15 Eylül'de endüstriyel karbondioksit üretiminde kullanılan İngiltere'deki iki gübre tesisini kapatmıştı.

Endüstriyel karbondioksit; buzdolaplarında, soğuk hava depolarında, bira ve diğer bazı alkollü içeceklerin mayalanmasında, gazlı içeceklerin üretiminde ve et ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasına ilişkin paketleme işlemlerinde yoğun olarak kullanılıyor.

İngiltere'deki gıda sektörünü temsil eden kuruluşlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, endüstriyel karbondioksit üretimindeki talebin karşılanamaması durumunda tüketicilerin marketlerde bazı ürünlere ulaşamayabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları Ocak ayından bu yana yüzde 250, Ağustos'tan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.