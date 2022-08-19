İngiltere’den Almanya’ya… Avrupa kara kara enerji yoksulluğunu düşünüyor!

Batı ülkeleri yaklaşan kış öncesi kara kara enerji yoksulluğunu düşünüyor. İngiltere’de 18 milyon hane, yani yaklaşık 45 milyon kişi doğalgaz faturalarından ciddi ölçüde etkilenecek. Almanya’da ise doğalgaza uygulanan ek vergi tarifesinin, faturaları hane başına yaklaşık 500 avro artırması bekleniyor.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Moskova yönetimine ambargo ilan eden Batı ülkeleri yaklaşan kış öncesi kara kara enerji yoksulluğunu düşünüyor. İngiliz The Guardiangazetesi, dünkü nüshasında enflasyonla birlikte özellikle artan enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Gazete, İngiltere'deki ailelerin üçte ikisinin önümüzdeki kış enerji faturalarını ödemekte zorlanacağını kaydetti.

18 milyon hane 45 milyon kişi enerji fakiri

Buna göre; 18 milyon hane, yani yaklaşık 45 milyon kişi doğalgaz faturalarından ciddi ölçüde etkilenecek. "Enerji yoksulluğu", bir hanenin enerji faturalarının, hane gelirinin yüzde 10'unu aşması anlamına geliyor. York Üniversitesi'nin araştırmasına yer veren Guardian, emekli çiftlerin yüzde 86,4'ünün, iki veya daha çok çocuklu yalnız ebeveynlerin de yüzde 90,4'ünün Ocak ayından itibaren bu gruba gireceğini aktardı. Buna göre İngiltere'nin güneydoğusundaki hanelerin yüzde 57,9'unun enerji faturalarını ödemekte zorlanacağı tahmin edilirken, bu oranın İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yüzde 70,9, Kuzey İrlanda'da ise yüzde 76,3 olması bekleniyor.

Depolar taşıma gaz ile doluyor

Yeni Şafak gazetesinde bugün yayımlanan haberde ise Avrupa'nın sürüklendiği enerji çıkmazına işaret edildi. Rusya bağımlılığından kurtulmak için çabalayan Avrupa ülkeleri, enerji seferberliği ilan etse de Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'da krizin kış mevsiminde derinleşmesi bekleniyor. Rusya'dan aldığı gazı telafi edebilecek bir alternatif bulamayan Avrupa ülkelerinin, tüketimin yoğun olduğu kış mevsiminde çok daha zor günler geçirebileceği konuşuluyor. Yaşanan problemler ise AB ülkelerindeki tüketicileri şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı. Avrupa'nın üretim üssü ve en büyük ekonomisi olan Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2,5 ay karşılayabileceğini duyurdu.

Almanya tüketicinin faturasını kabarttı

Avrupa ülkeleri arasında gaz kesintisine karşı en savunmasız ülke Almanya olarak görülüyor. Savaş öncesi dönemde gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olan ülke savaş sonrası bile gaz ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu. Şimdi elindeki kısıtlı enerji ile kışı geçirmek zorunda kalan Almanya, yükselen fiyatlar sonrası gaz tedarik firmalarına destek olmak amacıyla 1 Ekim'den itibaren tüm tüketicilere ek vergi uygulamaya hazırlanıyor. Ekonomi Bakanlığı yaptığı son açıklamada, geçici ek verginin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve 1 Nisan 2024'te sona ermesinin planlandığını duyurdu. Ek vergi tarifesinin, faturaları hane başına yaklaşık 500 avro artırması bekleniyor.

Türkiye'nin Almanya'ya elektrikli soba ihracatı yüzde 82 arttı

Yüksek enerji fiyatları ve Rusya'nın doğalgazı kesmesi nedeniyle bu kış soba yakmaya hazırlanan Avrupa'dan, Türk firmalara soba siparişi yağıyor. Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Almanya'da ocak-haziran döneminde 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığını dile getiren Öksüz, satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığını, sonraki dönemde artışın ivmelenerek devam etmesini beklediklerini anlattı. Avrupa'da her yıl satın alınan 50-60 milyon adet elektrikli sobanın yüzde 80'inin Çin'den tedarik edildiğini aktaran Öksüz, onun dışında Malezya, Güney Kore, Almanya, İtalya ve Türkiye'den karşılandığını söyledi. .