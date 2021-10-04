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TIMETURK / EKONOMİ / İngiltere'de tedarik krizi büyüyor: Raflar bomboş!

İngiltere'de tedarik krizi büyüyor: Raflar bomboş!

İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları başkent Londra'daki çeşitli marketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

1 Saat Önce
2021-10-04 08:07:55
İngiltere'de tedarik krizi büyüyor: Raflar bomboş!

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın TIR sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.

Aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliği'nden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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