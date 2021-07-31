İngiltere’de Tarshish’e ‘En İyi ve Kaliteli Yemek Restoranı’ Ödülü

İngiltere’nin kalbinde bulunan kuzey tarafındaki restoranı ile birçok ödüle layık görülmüş doğu ve batının sentezlenmesi ile oluşturulmuş bir menüye sahip Tarshish, lezzet yolculuğuna çıkmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Tarshish Sosyal medya hesaplarında yer alan misafir deneyimlerine göre restoranın kalitesi ve yemekleri; “Doğu batı sentezi olan Türk Akdeniz Mutfağına geniş yer veren mükemmel lezzetleri ile unutulmaz bir deneyim yaşatan bu restoran şık ve hoş ortamda müthiş lezzetler sunuyor.” “ Üst düzey bir yemek deneyimi yaşamak isteyen herkes için İngiltere'deki en uygun yer.” “Akdeniz ve Türk mutfaklarının tadı damakta kalan lezzetleri Tarshish'tekeşfedilebilir.” şeklinde sözlerle ifade edilmiş.

Şık bir iç mekân dekoruna sahip olan Tarshish, 2 katlı olup otopark hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca hem yemek yiyebileceğiniz bir restoran ve içkilerinizi yudumlayacağınız lounge bar bölümü de mevcuttur. Wood Green Caddesi'nde mükemmel manzaraya karşı yemeğinizi yiyip içkinizi yudumlarken eşsiz manzaraya da hayran kalacaksınız. İki katlı olan restoran da çatı katında açılır kapanır çatısı ile muhteşem güneş manzarasını da izleyebileceksiniz.

Tarshis, ismini ise İncil zamanındaki Akdeniz'deki bir kıyı şehri olan Tarshish'ten almaktadır. Bu şehrin Doğu ile yaptığı alışveriş ve değiş tokuş sonrasında bir kültür etkileşimi içine girmiştir. Bu motto ile yola çıkan ve adını da o şehirden alan Tarshish doğu ve batı lezzetlerini modern ve şık bir ortamda sunmaktadır. Mükemmel lezzetleri ve birçok çeşit bulunan menüsünün yanı sıra 300 kişilik alana sahip bu restoranda aile toplantıları gerçekleştirilebilir. Tören yapılabilir ve davet verilebilir. Birçok ödüle layık görülen Tarshish, British KebabAwards ödüllerinde En İyi ve Kaliteli Yemek Restoranı ödülünü almıştır.

Tarshishkurucusu Baran Yavuz,British KebabAwardstarafından işletmelerine verilen ‘En İyi Kaliteli Yemek Restoranı Ödülü' sonrasında “Çok gururluyuz bu başarıdan dolayı.Önümüzdeki dönemde çok daha büyük ödülleri hedefliyoruz. Londra'da Türk mutfağının ve tatlarının buradaki insanlar tarafından sevilmesi bize ayrı bir gurur veriyor. Markamızı büyütmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeye başlarken bu noktaya geleceğimizi biliyorduk. Şimdi hedefimiz İngiltere'nin en iyisi olmak.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.