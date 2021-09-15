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İngiltere'de enflasyon 9 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

İngiltere'de enflasyon Mart 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken para piyasaları İngiltere Merkez Bankası'nın ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için 2022 yılında iki faiz artırımına gitmesini fiyatlıyor.

1 Saat Önce
2021-09-15 12:19:22
İngiltere'de enflasyon 9 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

İngiltere'de tüketici enflasyonu 9 yılın en hızlı yükselişini kaydederken İngiltere Merkez Bankası üzerinde destekleri geri çekmesiyle ilgili baskılar artıyor.

İngiltere'de TÜFE Ağustos ayında yıllık yüzde 3,2 artarak Mart 2012'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi.

Açıklanan veriler karantina önlemlerinin kalkmasının yarattığı ekonomik toparlanmanın hammadde fiyatlarını ve işçilik ücretlerini yukarıya taşıdığına işaret ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın 150 milyar sterlinlik varlık alımı da ekonominin aşırı ısınabileceğine dair endişeleri artırıyor.

İngiltere Merkez Bankası, hedefini ikiye katlayarak yıl sonunda enflasyonun yüzde 4'e ulaşacağını, 2022 ve 2023 yılında ise gerileyeceğini öngörüyor. Yatırımcılar ise politika yapıcıların 2022 yılında faiz oranlarını artırarak ekonominin aşırı ısınmasının önüne geçeceğini düşünüyor. Para piyasalarının ise 2022 yılında İngiltere Merkez Bankası'ndan iki faiz artırımını fiyatladığı belirtiliyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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