İngiltere'de enflasyon: 2022'de son 30 yılın en yüksek seviyesini görebilir

İngiltere'de enflasyonun 2022'de yüzde 5'e yaklaşarak son 30 yılın en yüksek seviyesini görebileceği bildirildi. Ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının, gelecek yıl yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği öngörülüyor.

İngiliz hükümetinin ekonomik tahminlerini yürüten Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin yayımladığı "Ekonomik ve Mali Görünüm" ekim ayı raporunda, İngiltere ve dünyada salgın sonrası artan talebin birçok piyasada tedarik sıkıntılarına neden olduğu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ticarette ve iş gücü hareketlerindeki değişimin mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığı açıklandı.

Ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının 2022'de yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği bilgisi raporda yer aldı.

Son dönemde enerji fiyatlarının arttığı, iş gücünde yetersizliklerin görüldüğü hatırlatılan raporda, artan enflasyonun önümüzdeki dönemde hane halkı gelirleri üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

İşsizliğin azalması hedefleniyor

Raporda, İngiliz ekonomisinin daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir büyüme kaydederek bu yılın sonunda yüzde 6,5 ile salgın öncesindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Raporda, 2020'de işsizliğin kış döneminde yüzde 5'i aşmasının ardından yıl sonunda yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

"Sihirli bir değneğim yok"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkede enflasyonist baskıların kısa vadede ortadan kalkmayacağını belirterek, "Keşke olsaydı ama bu küresel zorlukları ortadan kaldırabilecek sihirli bir değneğim yok. (Bu küresel zorluklar) Bir süre bizimle birlikte olacak" dedi.

Sunak, dün açıklanan ülkenin bütçe düzenlemelerine ilişkin BBC Radyo 4'e yaptığı değerlendirmede, dün bütçe konuşmasında enflasyonu ele aldığını aktararak, insanların bu konuda endişeleri olacağını bildiğini ifade etti.

İngiltere'de enflasyonun halihazırdaki yüzde 3,1 seviyesinden gelecek yıl yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceğine ilişkin Sunak, "Bu, büyük ölçüde iki küresel (itici) güçten kaynaklanıyor. Birincisi, hızla yeniden açılan ekonomilerin küresel tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturmasının etkisi. Diğer faktör, elbette enerji fiyatları..." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.