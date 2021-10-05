Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. İngiltere’de çalışmak veyahut İngiltere’de asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki İngiltere’de asgari ücret ne kadar? İngiltere’de asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İngiltere’de saatlik çalışma ücreti ne kadar? İngiltere’de yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? İngiltere’de asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. İngiltere'de çalışmak veyahut İngiltere'de asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki İngiltere'de asgari ücret ne kadar? İngiltere'de asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İngiltere'de saatlik çalışma ücreti ne kadar? İngiltere'de yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? İngiltere'de asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan İngiltere, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada ortalama bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre İngiltere, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 25.sırada 44,288 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan İngiltere, Türkiye'den de daha yüksek bir alım gücüne sahiptir. İngiltere'de 2021 itibari ile en düşük saatlik asgari ücret miktarı 4.30 Euro'dur. Bunun yanı sıra çeşitli gruplandırmalar yapılarak asgari ücret ödemesi yapılabilmektedir. Bu gruplar ise şöyledir;

Stajyer ve çıraklar; 4,3 pound

18 yaşından küçük olan işçiler; 4.62 pound

18 ile 20 yaş arasında olan işçiler; 6.56 pound

21 ile 24 yaş arasında olan işçiler; 8.36 pound

25 yaş üstü olan işçiler; 8.91 pound

İngiltere'de çalışma saatleri nasıldır?

İngiltere birçok Avrupa ülkesi gibi ortalama bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda günlük çalışma saati 8, haftalık ise 40 saattir.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

İngiltere'de ortalama maaş; 1773 Pound

İngiltere'de muhasebeci maaşı; 2410 Pound

İngiltere'de sekreter maaşı; 1420 Pound

İngiltere'de ofis asistanı maaşı; 1560 Pound

İngiltere'de çiftçi maaşı; 1046 Pound

İngiltere'de balıkçı maaşı; 1435 Pound

İngiltere'de denizci maaşı; 1472 Pound

İngiltere'de veteriner hekim maaşı; 3300 Pound

İngiltere'de araba tamircisi maaşı; 2005 Pound

İngiltere'de oto elektrikçi maaşı; 2145 Pound

İngiltere'de finans danışmanı maaşı; 3300 Pound

İngiltere'de duvarcı maaşı; 1615 Pound

İngiltere'de inşaat işçisi maaşı; 1560 Pound

İngiltere'de vinç operatörü maaşı; 1840 Pound

İngiltere'de mimar maaşı; 2870 Pound

İngiltere'de mühendis maaşı; 3330 Pound

İngiltere'de elektrik mühendisi maaşı; 3350 Pound

İngiltere'de makine mühendisi maaşı; 3030 Pound

İngiltere'de inşaat mühendisi maaşı; 3120 Pound

İngiltere'de kaynakçı maaşı; 2250 Pound

İngiltere'de çatı ustası maaşı; 1450 Pound

İngiltere'de tamirci maaşı; 2145 Pound

İngiltere'de resepsiyonist maaşı; 1310 Pound

İngiltere'de İngilizce öğretmeni maaşı; 2290 Pound

İngiltere'de tercüman maaşı; 2940 Pound

İngiltere'de çevirmen maaşı; 2375 Pound

İngiltere'de diş hekimi maaşı; 7020 Pound

İngiltere'de doktor maaşı; 5710 Pound

İngiltere'de hemşire maaşı; 2910 Pound

İngiltere'de aşçı maaşı; 1365 Pound

İngiltere'de avukat maaşı; 4290 Pound

İngiltere'de otel işçisi maaşı; 1280 Pound

İngiltere temizlik işçisi maaşı; 1190 Pound

İngiltere'de hizmetçi maaşı; 1080 Pound

İngiltere'de elektrikçi maaşı; 2235 Pound

İngiltere'de makine operatörü maaşı; 2020 Pound

İngiltere'de CNC operatörü maaşı; 1610 Pound

İngiltere'de bebek bakıcısı maaşı; 940 Pound

İngiltere'de yaşlı bakıcısı maaşı; 1310 Pound

İngiltere'de çocuk bakıcısı maaşı; 1595 Pound

İngiltere'de kasiyer maaşı; 940 Pound

İngiltere'de güvenlik görevlisi maaşı; 1310 Pound

İngiltere'de gece bekçisi maaşı; 850 Pound

İngiltere'de otobüs şoförü maaşı; 2370 Pound

İngiltere'de Uber şoförü maaşı; 1900 Pound

İngiltere'de kamyon şoförü maaşı; 1610 Pound

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.