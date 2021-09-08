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TIMETURK / EKONOMİ / İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti

İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti

İngiltere'de parlamento, vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarına yüzde 1,25 artış yapılmasını öngören tasarıyı onayladı.

54 Dakika Önce
2021-09-08 23:38:42
İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti

Parlamentoda yapılan oylamada tasarı 248'e karşı 319 oyla kabul edildi ancak aralarında eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in de olduğu 37 Muhafazakar Parti milletvekili ya hayır oyu kullandı ya da oylamaya katılmadı.

Hükümet, yeni "sağlık ve sosyal bakım vergisi" ile elde edilecek yıllık tahmini 12 milyar sterlinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde artan bekleme sürelerinin azaltılması için kullanılacağını belirtti.

Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını öngören tasarı, Lordlar Kamarası'nda kabulü ve Kraliçe'nin imzasının ardından yasalaşacak.

Pazartesi günü tasarıyı sunan Başbakan Boris Johnson, yapılacak vergi artışıyla ülkedeki uzun vadeli sosyal bakım sorunlarının da çözüleceğini savunmuştu ancak muhalefet düzenlemenin düşük gelirli kişilerin gelirlerinden daha fazla kesinti anlamına geldiğini, bunun yerine zenginlerden daha fazla vergi alınarak sorunun çözülebileceğini ifade etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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