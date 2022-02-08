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TIMETURK / EKONOMİ / İngiliz ekonomist Ash: 'Bakan Nebati Londra'da iyi iş çıkardı'

İngiliz ekonomist Ash: 'Bakan Nebati Londra'da iyi iş çıkardı'

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati’nin Londra’daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

15 Dakika Önce
2022-02-08 19:19:11
İngiliz ekonomist Ash: 'Bakan Nebati Londra'da iyi iş çıkardı'

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarından övgüyle bahsetti.

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Ash paylaşımında, “(Bakan) Nebati Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye ekonomisini yakından izleyen gelişen piyasalar uzmanı Ash, “(Bakan Nebati) Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söyledi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den Twitter paylaşımı

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Bakan Nebati de Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz." .

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